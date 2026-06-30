Ayda 20 bin lira ile geçinmeye mahkum edilen milyonlar için 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasındaki Emekli Haftası, yine ekonomik sorunların gölgesinde geçiyor. EYT ve Emekliler Federasyonu, “Bu hafta kutlama haftası değil, emeklinin feryadının haftasıdır” dedi.

EYT ve Emekliler Federasyonu’nun İstanbul Bakırköy’de düzenlediği eylemde, en düşük emekli aylığının 50 bin liraya çıkarılması, kök maaş uygulamasının kaldırılması, EYT, Bağ-Kur ile 5 bin prim günü kapsamındaki mağduriyetin giderilmesi istendi.

‘KUTLANACAK NE VAR?’

Federasyon Başkanı Arzu Lastikci, Emekliler Haftası’na ilişkin “Kutlanacak ne var” diye sordu ve “Yoksulluğa mahkum edilen insanlar mı kutlanacak? Bu hafta kutlama haftası değil, emeklinin feryadının haftası” dedi. 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerine ilişin de Lastikçi, “Kameraların karşısına geçilecek, rakamlar açıklanacak, ‘Emekliye zam yaptık’ denilecek. Hayır. Bunun adı zam değil, aylar boyunca cebimizden alınan alım gücünün eksik iadesi. Bu enflasyon farkı kiraları düşürecek mi? Market fiyatlarını indirecek mi” diye sordu.

Geçen hafta emekliyi temsil eden enflasyon canavarı kostümü giyerek eyleme katılan bir kişinin çalıştığı inşaattan düşerek yaralandığını da anımsatan Lastikçi, “Bu tablo, geçinemeyen insanların yaşamak için ağır işler yapmak zorunda bırakılmasının acı bir sonucu” dedi.

Emekliler: Bizi insanca yaşatmayan düzeni reddediyoruz

“Her ekonomik krizin faturası emeklinin sırtına yükleniyor” denilen eyleme bir kişi de başına huni takarak katıldı. “Düşüne düşüne döndüm deliye” cümlesi ile konuşmasına başlayan katılımcı, aylıkların temel gıda masraflarına

dahi yetmediğini anımsatarak, milyonların geçim derdine dikkat çekti.