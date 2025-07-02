Maaşları açlık sınırının neredeyse yarısına düşen emeklilerin sabrı tükendi. Yılın geri kalanındaki maaşları belirleyecek olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz enflasyonu beklenirken, emekliler sokağa çıkma kararı aldı.
Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına yükseltilmesi talebiyle yarın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ülke genelinde meydanlara çıkacak.
Öte yandan sendika, dün TÜİK’e yürüyerek, “Bizi yine açlığa, sefalete mahkum ederseniz, emekliler bunu unutmayacaktır” sloganıyla eylem yaptı.