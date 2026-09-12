Seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuran emeklilerin beklemeye sabrı kalmadı. Aralarında 20 emekli derneğinin bulunduğu emekli örgütleri, memur emeklilerine 2023 yılında verilmeyen seyyanen zammın ödenmesi talebiyle AYM önünde basın açıklaması yapacak. Ankara’ya gelemeyen emekliler ise aynı gün ‘bulundukları illerde’ eylem düzenleyecek.

25 Eylül Cuma günü saat 15.00’te AYM önünde yapılacak basın açıklamasına seyyanen zam davasını açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz da katılarak bir konuşma yapacak.

AYM’nin kararını hızlandırmak için 1 milyon imza kampanyası da başlatan emekli 25 Eylül’de basın açıklaması yapacak.

KAYIP 1 MİLYON LİRA

Davayı yürüten Çilesiz’in avukat Ali Erdem Gündoğan, 2023’teki zammın bugünkü karşılığının 25 bin 250 liraya, o günden bu yana biriken zam alacağının da 1 milyon liraya çıktığını söyledi. Gündoğan, emekliler adına Türkiye İstatistik Kurumu’na karşı açılan bir başka davanın da bir yıldan uzun süredir Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinafta beklediğini belirtti.