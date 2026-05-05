Hükümet yetkilileri, emeklilerin bayram ikramiyesine Kurban Bayramı'nda da zam yapılmasının düşünülmediği yönünde açıklamalar yaptı. İzmir'de emekliler, ikramiyeye zam yapılmamasına tepki gösterdi.

Erdeğer: “Torunlarıma harçlık vermek nerede...”

80 yaşındaki Metin Erdeğer, 4 bin liranın torunlarına harçlık vermeye yetmeyeceğini belirterek “Ben hiç memnun değilim. 4 bin lira yetersiz, 4 bin lira bir gün bile yetmiyor. Torunlarıma harçlık vermek nerede... Kendime yetmiyor ki! Benim 6 torunum var, onların üç tane çocuğu var. Değil ikramiye maaşımı versem yetmez. Ben bu sene kurban kesemeyeceğim, geçen sene de kesemedim. Her sene kesiyordum önceden. Bayram ikramiyesi en az 10-15 bin lira olmalı” dedi.

Yılmaz: “4 bin liraya ne alabilirim ki?”

76 yaşındaki Suzan Yılmaz ise “4 bin lira yeterli değil. 4 bin liraya ne alabilirim ki? Yetmez. Bayram ikramiyesi en az 15 bin lira olmalı. Emekli olarak şükrede şükrede duruyoruz. İlaçlara para, doktora para, her yere para... Ayın sonunu getiremiyoruz” diye konuştu.

“4 bin lira bayram harçlığı hiçbir şey olmuyor”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, önceki yıllarla kıyas yaparken emeklilerin yoksulluğa mahkum edildiğini belirtti ve şunları söyledi:

“20 bin lirayla nasıl geçinirsin! Ben Anneler Günü hediyesi almak istedim ama bir elbise 4-5 bin liradan başlıyor. Verecekleri 4 bin lira bayram harçlığı hiçbir şey olmuyor. En azından 20-30 bin lira versin ki insanlar en azından kurban kesebilsin. Çok geri gittik. Önceden bir maaşla babam çalışırdı, 4-5 kişi okurdu. Güzel geçiniyorduk. Evimizde çuvalla erzak vardı, şimdiki gibi gramla bir şey almıyorduk. Tavuk ciğerine düştük.

“İkinci el tencere kullanıyor artık insanlar!”

Ben geçen sene de 4 bin liraya bir şey alamadım. Bir gram altın parası bile değil. Çocuklarıma bayram sofrası kurmam mümkün değil bu parayla. Ben kesinlikle kurban kesip ciğerini hazırlardım çocuklarıma. Bayram sabahlarında baklavadan böreğine kadar olurdu, ailecek yerdik. Ama şimdi iftira bile çağıramıyoruz insanları. Ben bayramlarda çocuklarımı donatırdım, şimdi kendime de alamıyorum. Millet ikinci el giyiyor artık. Bit pazarından alıp giyiyorlar. İkinci el tencere kullanıyor artık insanlar! İnsanlar çok vasat durumda. Eskiden kahvaltıya, çocuklarımla torunlarımla yemeğe giderdik. Şimdi evden çıkamıyoruz. Eşim dışarı çıkmıyor. Mesela bir çay içip simit yesem diyorum 100 liradan çıkamam. Artık arkadaşlarla buluşamıyorum, komşu davet edemiyorum. Eve kapandım, küstüm her şeye.

Hatice Hanım: “Önceden tatlılarımız vardıı, şimdi peynir zeytinle idare ediyoruz”

4 bin liralık ikramiyeyle bayram sofrası kurulamayacağını aktaran bir başka vatandaş, şöyle konuştu:

“Eskiden kilolarca alırdık, her istediğimizi alırdık. Ama şimdi taneyle alırdık. 4 bin lira kesinlikle yetersiz. Çocuk kandırır gibi! Hiç memnun değilim. Şekeri mesela önceden 1-2 kilo alıyorsak şimdi yarım kilo alıyoruz. Eskiden kilolarca aldığımız şeyi şimdi yarım kilo ya da taneyle alıyoruz. 4 bin lirayla bayram sofrası kurmak imkansız. Dün yarım kilo kıyma aldım. O yarım kiloyu 4 parçaya bölüyorum. Bayram sofraları kalmadı. Normal çayımızı içip, peynir zeytinimizi yiyoruz. Önceden tatlılarımız vardıı, şimdi peynir zeytinle idare ediyoruz. Maaş yeterli değil. 4 bin liraya da ikramiye demiyorum, kandırmaca diyorum.”

Hacer Hanım: “En azından kurban kesecek kadar olmalı”

Bir emekli vatandaş da ikramiyenin kurban kesmeye yetmesi gerektiğini ifade ederek, “4 bin liraya hiçbir şey alamıyorum. Kurban da kesemeyeceğim. Neyle keseceğim zaten bir emekli maaşıyla mı! Daha önceleri kesiyorduk. Şimdi yeterli değil, maaşımız belli. 4 bin lirayı harcasan bir saatte biter zaten. Bir günde ihtiyacını alsan diyelim bir kilo kıyma, bir kilo et... O kadar anca. Emekli ikramiyesinin en azından kurban kesecek kadar olması lazım. Emeklinin elinden kurbanı aldılar” dedi.

Teloğlu: “Bir su gölde çok kaldı mı kokar”

86 yaşındaki Fevzi Teloğlu, iktidara tepki göstererek, “Yeterli değil kramiye. Hiç olmazsa bir kurban parası verilmesi lazım. Biz önceden kurban kesebiliyorduk. Ama bu ikramiyeyle kesilmez. Bu adam, bu memleketi idare edemiyor. Bırakması lazım. Bıraksın, millet istemiyor. Yeter artık! Bir su gölde çok kaldı mı kokar. Hiç olmazsa bir kurban parası versin. Memleketin altını üstünü sattı. Yeter artık! Millet istemiyor. Bıçak kemiğe dayandı. Ben önceden kurban kesebiliyordum, şimdi kesemiyorum” diye konuştu.

“100 gram kıyma aldım 110 lira verdim”

Yaşlılık aylığıyla geçinmeye çalıştığını belirten bir başka vatandaş, yaşadıklarına ilişkin şuları söyledi:

“En ucuz yere gittim. 6 tane çarliston biberi için 82 lira yazıyor. Tanesi ortalama 15 liraya geliyor. Şaşırdım. 100 gram kıyma aldım 110 lira verdim kasada. Bir de yüzüme bakıyorlar 100 gram alıyorum diye. Yemek yapacağım içine atacağım, tat getirsin.

“Ben bu bayramda sokaktayım”

Ben emekli de değilim. Ben geçinmeye çalışıyorum, sürünüyorum. Yaşlılık parası veriyorlar. 6 bin 300 lira oldu. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Ben bu bayramda sokaktayım. Evden de çıkarttılar. Ev kirası veremiyorum. Aldığın parayla ya ev tutacaksın ne de karnını doyuracaksın. En tutsan yine açsın. İnsan olarak bayramı karşılıyoruz ama nasıl karşılıyoruz ortada! Ben hastaneye gittiğimde muayene bile olamıyorum. Kartım yok. Grip oldum, muayene olacağım onu bile olamıyorum.”