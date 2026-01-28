Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı sorusu emeklilerin gündemindeki yerini korurken, Ramazan Bayramı öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Halen 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyelerinin 5’er bin TL’ye yükseltilmesi konuşulurken, ekonomist Muhammet Bayram, iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber canlı yayınında daha önce kamuoyunda hiç dile getirilmeyen yeni bir kulis bilgisini paylaştı.

'EMEKLİYE 1 MAAŞ İKRAMİYE SEÇENEKLER ARASINDA'

Muhammet Bayram, “Emekliye 1 maaş bayram ikramiyesi seçenekler arasında” diyerek, özellikle en düşük emekli maaşına dikkat çekti.

İktidarın hayat pahalılığının farkında olduğunu vurgulayan Bayram, mevcut sistemde yüksek maaş alanla düşük maaş alan emeklinin aynı ikramiyeyi almasının önemli bir sorun oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle sosyal yardımların hane gelirine göre yeniden düzenlenmesinin gündemde olduğunu belirtti.

DÜŞÜK GELİRLİLERE 10 BİN LİRA, TOPLAMDA 20 BİN LİRA İDDİASI

Bayram, üzerinde çalışılan formülün herkesi kapsamayacağını, geliri düşük ve serveti bulunmayan emeklilere yönelik olacağını söyledi. Buna göre en düşük emekli maaşı alanlara bayram başına 10 bin TL olmak üzere, yılda iki bayramda toplam 20 bin TL ikramiye verilmesi seçeneği masada bulunuyor. Yüksek maaş alan emeklilerin ise daha düşük tutarda ikramiye alması planlanırken, hane içi gelir tespitine dayalı yeni bir sistem üzerinde çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.