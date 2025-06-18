Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilere maaş taşıma sözüne karşılık sundukları nakit ödüllerle dikkat çekerken, çeşitli ayrıcalıklar ve ek kampanyalarla da rekabette öne geçmeye çalışıyor.

Bankalar arasında yaşanan bu durum, emeklilerin seçim yaparken kendilerine en uygun olanı seçmeleri büyük önem taşıyor.

BANKALAR ARASI REKABET KIZIŞTI

En yüksek promosyon hangi bankada? sorusu emekliler tarafından sık sık arama motorlarında artılıyor.

2025 yılı itibarıyla birçok banka, emekli müşterilerine yönelik promosyon kampanyalarını yeniledi.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

-Ziraat Bankası

Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon alabiliyor.

-Akbank

Maaşını Akbank’a taşıyan emeklilere 15.000 TL promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para olmak üzere toplamda 17.500 TL’ye varan ödül sunuluyor.

-İş Bankası

İş Bankası, SGK emeklilerine 15.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, 6.000 TL ek ödeme, kart ücreti muafiyeti, ücretsiz ATM ve EFT hizmetleriyle birlikte toplamda 21.000 TL'ye varan avantaj sağlıyor.

-Garanti BBVA

28 Mayıs - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya ile emeklilere 15.000 TL promosyon ve 6.000 TL bonus ile toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.

-ING

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı tanınıyor.

-TEB

TEB, emeklilere 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra 9.000 TL ek ödemeyle toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

-Yapı Kredi

15 Nisan – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada, maaşını yeni taşıyanlara 20.000 TL promosyon ve 5.000 TL’ye kadar kredi kartı harcama iadeleri ile toplamda 25.000 TL’ye ulaşan ödeme vaat ediliyor.

-Halkbank

SGK emeklilerine, maaşlarını üç yıl boyunca bankadan alma sözü karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuluyor.

-VakıfBank

VakıfBank, emekli müşterilerine 12.000 TL promosyonun yanında kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplamda 27.000 TL’ye varan ödül fırsatı sağlıyor.

-QNB Finansbank

30 Haziran’a kadar geçerli kampanya kapsamında 15.000 TL promosyon, 3.000 TL fatura talimatı ödülü ve kart harcamalarına 2.400 TL’ye varan iade ile toplamda 20.400 TL’ye ulaşan emeklilik paketi sunuluyor.

-DenizBank

DenizBank, 12.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra mobil bankacılık, kredi kartı ve otomatik fatura talimatı gibi ek ürün kullanımıyla birlikte toplamda 20.000 TL’ye yakın ödeme gerçekleştiriyor.

Bankaların sunduğu promosyon rakamları, emekli maaşı miktarına ve ek ürün kullanımına göre farklılık gösterebiliyor.

Bazı bankalar sadece nakit ödeme sunarken, bazıları kredi kartı harcama iadeleri ve diğer hizmetlerle toplam promosyon miktarını yükseltiyor.

Bu nedenle emeklilerin banka tercihlerini yaparken yalnızca rakama değil, sunulan hizmet ve koşullara da dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.