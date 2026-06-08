SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik banka promosyonlarında Haziran ayı güncellemesi yapıldı. Bankaların büyük çoğunluğu promosyon ödemesi için 3 yıllık maaş alma taahhüdü talep ederken; otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık aktivasyonu ve sigorta poliçesi yaptırma gibi ek koşullarla ödenen toplam tutarlar değişiklik gösteriyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Haziran 2026 itibarıyla bankaların maaş aralıklarına ve ek şartlara göre belirlediği güncel emekli promosyon tutarları aşağıda listelenmiştir:

Ziraat Bankası

9.999 TL'ye kadar maaş alanlar: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

Halkbank

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

İş Bankası

Maaş aralığına göre ek koşulsuz nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Ek kampanya ve kriterlerin karşılanması durumunda: 10.000 TL'ye kadar ek promosyon

Yapı Kredi

Maaş aralığına göre ek koşulsuz nakit promosyon: 6.250 TL ile 15.000 TL arası

İki yeni fatura ödeme talimatına: Maaşa göre 2.000 TL ile 5.000 TL arası ek ödül

Kredi kartından 1.000 TL harcamaya: Maaşa göre 2.000 TL ile 5.000 TL arası ek ödül

Garanti BBVA

Maaş aralığına göre nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Kart ile 2.000 TL harcamaya: 6.000 TL bonus

Avans Hesap harcamasına: 2.000 TL bonus

Yeni sigorta poliçesine: 2.000 TL bonus

Akbank

Maaş aralığına ve 3 yıllık taahhüde göre nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar

ING

Maaş tutarına göre ek koşulsuz nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Ek nakit kampanyaların tamamlanması durumunda: Toplamda 32.000 TL'ye kadar

DenizBank

Maaş aralığı ve belirlenen yan kampanya koşullarına göre: Toplamda 27.000 TL'ye kadar nakit paket yapısı

Bankaların promosyon kampanyalarına ait başvuru süreleri, ek ödül şartları ve nakit tutarları dönemsel olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güncel ve detaylı bilgi edinmek için bankaların resmi internet siteleri veya müşteri hizmetleri kanalları ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.