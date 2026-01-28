Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi tutarını merakla bekliyor. İsa Karakaş, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında emekli için kötü haberi verdi. Karakaş, yaptığı açıklamada iki bayram için bir maaş tutarında ikramiye verilmesinin mümkün olmadığını, bu kararın SGK değil Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesiyle belirleneceğini söyledi.

Son dönemde “emeklilere bayramda 1 maaş ikramiye” iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin netliğin Karakaş’ın açıklamalarıyla sağlanmaya başladığı görüldü.

İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında bayram ikramiyesi bekleyen emekliler için olumsuz tabloyu ortaya koydu. Ankara kulislerinden edindiği bilgileri aktaran Karakaş, iki bayram için bir en düşük emekli maaşı tutarında ikramiye ödenmesinin şu aşamada mümkün olmadığını ifade etti.

Bayram ikramiyesiyle ilgili kararın SGK tarafından alınmadığını özellikle vurgulayan Karakaş, sürecin tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe hazırlıklarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Mevcut durumda bu yönde somut ve netleşmiş bir çalışmanın bulunmadığını da sözlerine ekledi.

AKP cephesinde konuyla ilgili bazı tepkiler olduğunu dile getiren Karakaş, bayram ikramiyesi tartışmalarının gündemden tamamen düşmediğini ancak henüz karar aşamasına gelinmediğini aktardı.

KURBANLIK FİYATLARI EMEKLİYİ ZORLUYOR

Kurban Bayramı öncesinde artan fiyatlara da dikkat çeken Karakaş, emeklilerin alım gücünün her geçen gün daha da zorlandığını söyledi. Bu durumu çarpıcı bir örnekle anlatan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

'Küçükbaş kurbanlık hayvan 20 bin lira civarında. Dört emekli bir araya geldiğinde verilen ikramiyeyle bir koyun bile alamıyor'

Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Karakaş, emekliler için bir iyileştirme beklentisi olduğunu ancak şu an için kesinleşmiş bir düzenleme bulunmadığını ifade etti.