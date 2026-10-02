Bankaların duyurduğu yüksek ödeme miktarlarının büyük bir bölümü; otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belli miktarda harcama yapma, sigorta yaptırma, mevduat hesabı açma veya ek hesap (kredili mevduat hesabı) kullanma gibi şartlara bağlı.

Hiçbir ek şart aranmadan ödenen temel promosyonlar ise maaşa göre genellikle 5 bin TL ile 15 bin TL arasında kalıyor. Ek bir yükümlülük altına girmek istemeyen emekliler için promosyon geliri oldukça sınırlı kalıyor.

BANKALARIN EKİM 2026 PROMOSYON MİKTARLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Ekim ayı itibarıyla bankaların sunduğu temel promosyonlar ile ek şartlar yerine getirildiğinde ulaşılabilecek toplam miktarlar şöyle:

İş Bankası: Maaş miktarına göre 15.000 TL’ye varan ek şart aramayan nakit promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı ve kart puanı kampanyaları gibi ek şartlar tamamlandığında toplam ödeme ve kazanım 25.000 TL ile 35.000 TL arasına çıkıyor.

Akbank: Emeklilere 15.000 TL’ye varan kart puanı (chip-para) imkanı sunuyor. Bunun yanında; maaşı taşıma (3.000 TL), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırma (5.500 TL), 2 otomatik fatura talimatı verme (3.000 TL), Axess veya Wings kredi kartından harcama yapma (3.000 TL) ve mobil uygulamaya katılma (500 TL) şartlarıyla ek kart puanı kazandırıyor.

QNB: Doğrudan ödenen nakit promosyon miktarlarını maaş aralığına göre belirledi. 0-9.999 TL arası maaş alanlara 8.500 TL, 10.000-14.999 TL arası maaş alanlara 13.500 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş alanlara 16.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL ödeniyor.

Yapı Kredi: Ek şart istemeyen promosyon miktarı maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Fatura talimatı (5.000 TL’ye kadar), kredi kartı harcaması (5.000 TL’ye kadar), internet/mobil bankacılık kullanımı (2.000 TL) ve mobilden yeni müşteri olma (3.000 TL) şartları yerine getirildiğinde toplam ödeme 30.000 TL’ye kadar ulaşıyor.

ING: Maaşa bağlı temel promosyon 6.250 TL ile 15.000 TL arasında veriliyor. Otomatik fatura talimatı (4.000 TL), Turuncu Hesap açma (3.500 TL), kredi çekme (3.500 TL), banka kartıyla harcama yapma (4.000 TL) ve mobilden müşteri olma (2.000 TL) şartlarının tamamı sağlandığında toplam promosyon 32.000 TL’yi buluyor.

DenizBank: Ek şartsız promosyon miktarı 5.000 TL ile 12.000 TL arasında yer alıyor. Ek hesap kullanımı (2.000 TL), 2 adet fatura talimatı (6.000 TL ile 7.000 TL arası) ve kredi kartı kullanımı (8.000 TL) gibi şartlarla toplam ödeme 30.000 TL seviyesine çıkıyor.

Garanti BBVA: Maaşa göre 15.000 TL’ye kadar ek şart istemeyen nakit promosyon veriyor. Kredi kartı veya banka kartıyla harcama yapma (6.000 TL), avans hesap kullanımı (2.000 TL) ve yeni sigorta yaptırma (2.000 TL) şartlarıyla 10.000 TL’ye varan ek hediye puan imkanı sunarak toplam ödemeyi 25.000 TL’ye tamamlıyor.

Türkiye Finans: Maaşını taşıyanlara 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve hediye puan imkanı sağlarken, bankaya getirilen her emekli yakını için de 5.000 TL’ye varan ek nakit ödül veriyor. Başvurular bankanın mobil uygulaması, internet şubesi veya müşteri hizmetleri telefon hattı üzerinden yapabiliyor.

Kuveyt Türk: Ek şart istemeyen promosyon miktarı 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Kredi kartı kullanımı (1.000 TL) ve fatura talimatı verme (1.000 TL) ek şartlarıyla birlikte toplam promosyon ödemesi 14.000 TL’ye ulaşıyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank (Devlet Bankaları): Devlet bankalarında ek şart veya koşul aranmadan doğrudan maaş miktarına göre ödeme yapılıyor. Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL (Ziraat Bankası), 10.000 - 14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi veriliyor.