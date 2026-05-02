Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım sürerken, ekonomi yönetimi ve hak sahipleri Nisan ayı enflasyon verilerine odaklandı.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde Nisan ayı verilerinin önemine dikkat çekti.

Karakaş, "4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisi, tam manasıyla bir “mihenk taşı” hükmündedir. Zira küresel savaş tamtamlarının etkisiyle şaha kalkan petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

MEVCUT VERİLERE GÖRE %10,04'LÜK ARTIŞ KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından paylaşılan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden oluşacak zam oranının çerçevesini çizdi.

Ocak ve Şubat aylarındaki toplam %7,95'lik artışa Mart ayı verisinin eklenmesiyle birlikte, üç aylık kümülatif enflasyon farkı %10,04 seviyesine ulaştı. Bu durum, Temmuz ayındaki güncelleme öncesinde her emeklinin mevcut maaşında bu oranda bir artışın kesinleştiği anlamına geliyor.

TEMMUZ AYI BEKLENTİLERİ VE OLASI SENARYOLAR

Temmuz ayında yapılacak nihai güncelleme için piyasa beklentileri ve finans kuruluşlarının öngörüleri belirli bir aralıkta yoğunlaşıyor. İsa Karakaş, Temmuz zammına ilişkin tahminlerini şu sözlerle aktardı:

"Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri topluca irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %16 ila %18 bandında seyretmesi kuvvetle muhtemeldir."

Ancak Karakaş, en düşük emekli maaşı uygulamasına dair belirsizliklerin sürdüğünü belirterek şunları ekledi:

"Lâkin asıl muamma, “en düşük emekli maaşı” uygulamasının akıbetidir. Hükûmetin bu uygulamayı sonlandırıp sadece sosyal yardıma muhtaç olanlara destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20.000 TL sınırında sabitleme riski taşımaktadır.

Ayrıca seçime sınırlı bir zaman kala hükûmet bu riski göze alabilecek mi? Göze alsa bile hangi en düşük emekliye nasıl destek verilecek? Henüz bu konuda netleşmiş bir çalışma yok…"

EK ZAM VE REFAH PAYI TARTIŞMALARI

Kamuoyunda beklenti oluşturan seyyanen zam veya refah payı düzenlemelerine ilişkin Ankara kulislerinden gelen bilgiler, mevcut ekonomik disiplinin ön planda olduğunu gösteriyor. İsa Karakaş, bütçe disiplini ve bölgesel belirsizlikler nedeniyle ilave bir iyileştirmenin şu aşamada gündemde olmadığını belirterek durumu şöyle özetledi:

"Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor. Lafın özü seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimali Ankara’da şimdilik uzak bir “hayal-i muhal” olarak görünmektedir."