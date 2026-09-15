Emeklilik sürecinde yalnızca ilk sigorta tarihini veya toplam prim gününü bilmek yeterli olmuyor.

SSK, Bağ-Kur, şirket ortaklığı ve ihya süreleri bütüncül bir şekilde incelenmediğinde,

SGK'ye ödeme yapılmış olsa dahi ödenen primlerin tek kalemde silinmesi şokuyla karşılaşılabiliyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, köşesinde kaleme aldığı bir danışanının yaşadığı mağduriyet üzerinden kritik uyarılarda bulundu.

3 YIL SONRA GELEN İPTAL ŞOKU VE DEĞER KAYBI

Erdursun'un aktardığı olayda bir kadın sigortalı yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Üç çocuğum için Aralık 2022’de SGK’ye doğum borçlanması başvurusu yaptım. 2004, 2005 ve 2013 doğumlu çocuklarım için çıkarılan borçlanma bedelini, banka kredisi kullanarak ödedim. Prim günlerimi tamamladığımı düşünerek 3.600 gün üzerinden emeklilik şartlarımı sordum. Emeklilik yaşımın 58 olduğu bildirildi. Yaşımı beklerken 2025 yılında üçüncü çocuğum için kazandığımı düşündüğüm borçlanma günleri silindi.”

İptalin nedeni ise geçmişteki şirket ortaklığına dayanan Bağ-Kur tescili. Borçlanılan dönem Bağ-Kur ile çakıştığı için hak tanınmıyor. Banka kredisiyle ödenen tutar 3 yıl sonra faizsiz ve enflasyon farkı olmadan iade edildiği için sigortalı hem prim günlerinden oluyor hem de ciddi bir maddi kayba uğruyor.

"SGK PARASINI ALDI, GÜNLERİM KESİNLEŞTİ" YANILGISI

Sigortalıların en sık düştüğü hata, kurumun tahakkuk ettirdiği borcu ödeyince günlerin kesinleştiğini sanmasıdır. Erdursun, kurumun sehven veya kontrol etmeden tahsil ettiği borçlanmaların sonradan tespit edilmesi durumunda tek kalemde iptal edileceğini vurguluyor.

Gizli Bağ-Kur Riski: Durdurulan Bağ-Kur günleri hizmet dökümünde görünmeyabilir ancak hukuken aktiftir.

İhya Maliyeti: Durdurulan süreleri ihya etmek (canlandırmak) yüksek maliyet çıkarabileceği gibi, kişiyi SSK yerine Bağ-Kur şartlarına çekerek emekliliği zorlaştırabilir.

EYT TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

EYT düzenlemesi yaş şartını kaldırsa da eksik prim gününü tamamlamıyor. Başlangıç tarihi eski olsa bile geçerli prim günleri şartı sağlanmadığı sürece emeklilik aylığı bağlanmıyor.

10 YILLIK GECİKMENİN BEDELİ 2,8 MİLYON TL

Doğru bir planlamayla 48 yaşında (1 Ağustos 2018) emekli olabilecek sigortalı, yaşanan hatalar nedeniyle ancak 58 yaşında (1 Ağustos 2028) isteğe bağlı sigorta ödeyerek emekli olabilecek.

Aradaki 10 yıllık kayıp, 2026 yılının ikinci yarısındaki en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden hesaplandığında (23.552 TL × 120 ay) yaklaşık 2,8 milyon TL'lik net zarara işaret ediyor.

Emeklilikte en pahalı hata fazla prim ödemek değil; yanlış statüde işlem yaparak emekli olunabilecek zamanı kaçırmaktır.