Dava konusu olayda bir sigortalı, Temmuz 2018 itibarıyla yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti ile ödenmeyen aylıkların en yüksek mevduat faiziyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) tahsil edilmesini talep etti.

İlk derece mahkemesi, davacının Ekim 2018 itibarıyla yaşlılık aylığına hak kazandığına ve Nisan 2019'a kadar eksik ödenen tutarların yasal faiziyle tahsiline karar verdi. SGK’nin istinaf başvurusu ise Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

SGK GÖRÜŞÜ VE HESAPLAMA DÖNEMİ VURGUSU

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ile istinaf kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, SGK birimlerinden net aylık miktarına ilişkin resmi bilgi ve belge alınmadan doğrudan bilirkişi raporuna dayanılmasını usule aykırı buldu. Ayrıca sigortalıya Mayıs 2019’da yeniden aylık bağlandığı gerekçesiyle, eksik ödeme döneminin Ekim 2018 ile Mayıs 2019 arasında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

FAİZ BAŞLANGICI İÇİN 3 AYLIK YASAL SÜRE ESAS ALINACAK

Kararın en kritik bölümünü ise faiz başlangıç tarihinin tespiti oluşturdu. Yargıtay, mevzuat gereğince SGK'ye tahsis işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal süre tanındığına dikkat çekti.

Buna göre, geç bağlanan aylıklar için faiz hakkı doğsa da faiz hesabı vatandaşın emekliliğe hak kazandığı ilk günden değil, SGK'ye tanınan 3 aylık yasal sürenin dolduğu tarihten itibaren başlatılacak.