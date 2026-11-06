"Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığı, yeni dönemde mutlaka 30 bin TL eşiğini geride bırakmalı. Sahadaki harcama dinamikleri ve geçim şartları gözetildiğinde 30 bin TL ile 35 bin TL arasında bir taban seviye öne çıkıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Uzmanlara göre, yalnızca genel TÜFE oranında yapılacak bir artış tabandaki erimeyi durdurmaya yetmeyeceği için, alt sınırın doğrudan yukarı çekilmesi en kuvvetli senaryo konumunda.