TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından, Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların maaşlarında yüzde 16,67 oranında artış yapıldı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Zamlı maaşların ve fark ödemelerinin yatırılacağı tarihler önceden belirlenmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştı.

BA Ğ -KUR EMEKL İ LER İ İ Ç İ N Ö DEME TAKV İ M İ 25-28 TEMMUZ

SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. SGK’nın açıkladığı takvime göre, ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre şu şekilde gerçekleştirilecek:

Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 3, 1 olanlar: 26 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 2, 0 olanlar: 28 Temmuz

ZAM FARKLI DA AYNI G Ü NLERDE YATIRILACAK

Maaşlara yapılan artışın yanı sıra Temmuz ayı fark ödemeleri de belirlenen tarihlerde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme tarihini öğrenmek isteyen emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden tahsis numarasının son hanesini kontrol edebilir. Aynı sistem üzerinden bayram ikramiyesi ve diğer sosyal ödemelere dair bilgiler de takip edilebiliyor.