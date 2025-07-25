TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından, Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların maaşlarında yüzde 16,67 oranında artış yapıldı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Zamlı maaşların ve fark ödemelerinin yatırılacağı tarihler önceden belirlenmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştı.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ 25-28 TEMMUZ
SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. SGK’nın açıkladığı takvime göre, ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre şu şekilde gerçekleştirilecek:
Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz
Tahsis numarasının sonu 3, 1 olanlar: 26 Temmuz
Tahsis numarasının sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz
Tahsis numarasının sonu 2, 0 olanlar: 28 Temmuz
ZAM FARKLI DA AYNI GÜNLERDE YATIRILACAK
Maaşlara yapılan artışın yanı sıra Temmuz ayı fark ödemeleri de belirlenen tarihlerde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme tarihini öğrenmek isteyen emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden tahsis numarasının son hanesini kontrol edebilir. Aynı sistem üzerinden bayram ikramiyesi ve diğer sosyal ödemelere dair bilgiler de takip edilebiliyor.