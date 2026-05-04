Ekonominin yükünü çeken emeklinin merakla beklediği "ÖTV'siz araç müjdesi" diyerek sunulan teklif fiyaskoya dönüştü. TBMM'de gündeme gelecek olan teklifin detayları ortaya çıktı. Geniş bir indirim yerine, sadece belirli bir kesimi kapsayan, sınırlı marka-model seçenekleri sunulması görenlere "dağ fare doğurdu" dedirtti.

İŞTE O DETAYLAR...

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan kanun teklifi, tüm emeklileri değil, yalnızca esnaf ve sanatkâr statüsünde olup Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında yaşlılık aylığı alanları hedefliyor. SSK’lı ve memur emeklileri büyük ölçüde dışarıda kalıyor.

Teklifteki sınırlamalar şu şekilde:

- Bir defaya mahsus kullanım.

- Sadece emeklilikten sonraki ilk 5 yıl içinde alınabilecek.

- Araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

- Vergiler dahil toplam fiyat yaklaşık 2,87 milyon TL’nin altında olmalı.