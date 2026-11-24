Emeklilere yaş ve prim gün sayısı esas alınarak yapılması öngörülen refah payı veya seyyanen artışına ilişkin çalışmaları devam eden düzenleme, bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu’nda 20 Aralık’ta tamamlanmasından sonra ele alınacak. Düzenlemeye ilişkin kanun teklifi aralık ayının ikinci ya da üçüncü haftasında Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

AK Partili yetkililer, emeklilere refah artışına ilişkin farklı alternatifler üzerinden yürütülen çalışmanın halen Cumhurbaşkanlığı’nda devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, taslağa son şekli verildikten sonra hazırlanacak kanun teklifinin bütçe görüşmeleri Genel Kurul’da sürerken aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasında TBMM’ye sunulacağını ve komisyonda ele alınacağını bildirdi. Kanun teklifi, bütçe görüşmelerinin 20 Aralık'ta tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da ele alınacak.

AK Partili yetkililer, 1 Ocak'tan itibaren son altı aylık enflasyon artışına ek olarak refah payı artışı öngörüldüğünü belirterek, bu artışta yaş ve prim gün sayısının esas alınacağını vurguladı. Yetkililer, “Tüm yaş gruplarına aynı miktarda artış yapılamaz. Prim gün sayısı da adaleti sağlamak açısından çok önemli. 3 bin 600 prim gününden emekli olmuş biriyle 7 bin 200 prim gününden emekli olan biri aynı artışı alamaz, aynı olması doğru değil” ifadesini kullandı.

Hazırlanacak kanun teklifinde, en düşük emekli maaşına enflasyon oranında yapılacak artışın, kök maaşlara yansıtılmasına ve aradaki farkın Hazine tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yer alacak. En düşük emekli aylığı halen 23 bin 552 TL. Ancak kök aylığı bu rakama enflasyon oranında yapılacak artıştan düşük kalanların aylıklarının aynı seviyeye getirilmesi getirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu artışa ek olarak refah payı veya seyyanen artış seçenekleri üzerinde duruluyor.

Refah payının veya seyyanen zammın ne kadar olacağının, prim gün sayısına ve yaşa bakılarak hesaplanması alternatifleri değerlendiriliyor.

GENEL KURUL’DA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 7 ARALIK’TA BAŞLAYACAK VE ARALIKSIZ İKİ HAFTA SÜRECEK

Öte yandan Bakanlıkların ve kamu idarelerinin 2027 yılı bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri bu hafta 27 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasının sona ermesinin ardından çalışmalara bir hafta ara verilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda alınan kararla 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Genel Kurul'daki görüşme takvimi 7-20 Aralık olarak belirlendi. Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri 7 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve hafta sonu tatilleri de dahil aralıksız olarak devam edecek. Görüşmeler 20 Aralık Pazar günü tamamlanacak. Genel Kurul’da bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından emeklilere refah artışı düzenlemesi ele alınacak.

SPK KANUNU’NDA PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ MUHALEFET BİLGİLENDİRİLECEK

AK Parti Grubu'ndan Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak çalışmaları da devam ediyor. Piyasa bozucu eylemlere yönelik idari cezaların artırılması, hapis cezası getirilmesi, denetimin artırılması ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin de yıl başından önce Meclis Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşlerinin alınacağı taslakla ilgili muhalefetin de bilgilendirilmesi planlanıyor.