Temmuz 2026 dönemi yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı maaş artışlarına çevrilmiş durumda. Ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar net bir refah payı artışına işaret etmezken, ek gelir arayan emekliler için hareketlilik bankacılık sektöründe başladı.

Kamu ve özel bankalar, Temmuz ayı öncesinde rekabeti artırarak emekli maaş promosyon tutarlarını güncelledi.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN ENFLASYON ODAKLI ZAM MESAJI

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren resmi açıklama bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, temmuz ayındaki maaş artışlarının yasal mevzuat ve enflasyon verileri çerçevesinde şekilleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Otomatik sistem var, artışlar ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse o yansıtılıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin de Meclis gerekeni yapacaktır. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz. Emekli, memuru enflasyona ezdirmiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği bu bilgilendirmelerin akabinde, ek nakit desteği arayan emekliler için bankaların sunduğu güncel promosyon fırsatları önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ

ING Bank

Maaşını taşıyanlara koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak, sunulan yan avantajlarla birlikte toplamda 32.000 TL’ye varan fayda sağlanıyor.

DenizBank

3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere, maaş tutarına göre 12.000 TL nakit ve ek ürün kullanımları ile birlikte toplamda 30.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

Yapı Kredi

Maaş aralığına göre 15.000 TL’ye varan net promosyona ek olarak, fatura talimatı ve kart harcaması gibi koşullarla toplamda 30.000 TL’ye varan nakit ödül veriliyor.

İş Bankası

Maaşını taşıyan müşterilerine özel 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, ek ayrıcalıklarla birlikte toplam 25.000 TL’ye varan kampanya duyuruldu.

Garanti BBVA

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon hakkının yanında; kart harcaması, avans hesap ve sigorta talimatlarıyla birlikte toplamda 25.000 TL’ye varan ödül sunuluyor.

Akbank

Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere 15.000 TL’ye varan net nakit promosyon ödenirken, ek ürünlerle toplam fayda tutarı 100.000 TL’ye kadar ulaşıyor.

Halkbank

Emekli maaşını taşıyanlara aylık gelir durumuna göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası

Maaş ödemelerini bankadan alan emekli müşterilerine, aldıkları maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon desteği veriliyor.