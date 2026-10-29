Yıllardır düşük ücret yüksek enflasyon döngüsünde yardıma muhtaç hale gelen emeklilere iktidardan seçim öncesi vaadi geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “2027 bütçesinde emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

3-5 PUANLIK İYİLEŞTİRME

İktidara yakın medyada çıkan haberlere göre en düşük emekli aylığına ocakta verilecek enflasyon farkının ardından her refah payı verilmesi planlanıyor. Fakat burada 65 yaş üstüne daha yüksek oran verilmesi, emeklinin yaş kriterine göre değerlendirilmesi gündemde. Bu ayrımın, 65 yaş altındaki emeklilerin çalışma hayatını sürdürebilecek durumda olmaları gerekçesine dayandığı da iddialar arasında yer alıyor. Prof. Dr. Aziz Çelik, ocak ayındaki normal enflasyon artışına yaklaşık 5 puan, temmuz ayında ise 3 puanlık ilave iyileştirme yapılabileceği tahmininde bulundu.

Çelik’e göre Erdoğan’ın ‘müjde’ olarak duyurduğu düzenleme, enflasyon artışının üzerine yaklaşık 2 bin liralık ilave zamla sınırlı kalacak. Böyle bir düzenlemenin emeklilerin satın alma gücünde kalıcı bir iyileşme sağlayamayacağını savunan Çelik şöyle konuştu: “Ortada aslında bir müjde yok. Emeklilere anlamlı refah getirecek bir artış bu paketin içerisinde var mı? Ben görmüyorum.”

Aziz Çelik, memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisini hatırlattı.

Seçim yaklaşırken hatırlandı

23 bin 552 liralık maaşla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken emekliler, seçim öncesi hatırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi TBMM konuşmasında emeklilere değindi. Bütçe imkanlarının emekliler için değerlendirileceğini belirten Yılmaz, emeklilere yönelik düzenlemenin henüz netleşmediğini söyledi ve ilgili kurumların teknik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.