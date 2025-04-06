Yüksek enflasyona karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknot basımını reddetmesi, çok sayıda vatandaşın nakit para kullanımında sorun yaşamasına neden oluyor.

Çok sayıda bankanın ATM'ler üzerinden günlük para çekme limitini 10 bin lira olarak belirlemesi, milyonlarca emekli vatandaşın maaşını çekmek için ATM'ler yerine banka veznelerine yönelmesine yol açmakta. Buna karşın geçtiğimiz hafta dolaşıma sokulan haber ile bankaların 20 bin TL ve altındaki para çekme işlemlerine izin vermeyeceği ve bu kullanıcıları ATM'lere yönlendireceği iddiası emeklilerde endişeye neden olmuştu.

BANKALAR BİRLİĞİ İDDİALARI YALANLADI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bazı haberlerde yer alan, bankaların müşterilerini 20 bin liraya kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdiği iddialarına ilişkin, Birliğin böyle bir kararı ve açıklamasının olmadığını bildirdi.



Buna karşın Türkiye'nin birçok noktasında özel bankalar, inisiyatif alarak veznelerden nakit çekim işlemlerine kısıtlama uygulamaya devam ediyor. Bankaların vezne camına yapıştırılan uyarı metinlerinde, 15 bin TL ya da 20 bin TL ve altındaki işlemler için veznelerin kullanılamayacağı hatırlatılmakta.