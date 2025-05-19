Arife gününün 5 Haziran Perşembe gününe denk geldiği 4 günlük Kurban Bayramı tatili 6 Haziran Cuma başlayacak 9 Haziran Pazartesi sona erecek.

Dolayısıyla bayram tatilinin 10 güne uzatılması durumunda 2 Haziran Pazartesi gününden itibaren kamu kurumları ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılması yönünde Cumhurbaşkanı kararı çıkarılması gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinin uzatılmasını gerek kendisinin gerekse turizm sektörünün istediğini ancak verilecek nihai kararı beklemek gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etti.

TEMMUZDA YAPILACAK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI ZAMMI DÜŞÜK KALACAK

ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın değerlendirmesine göre memur ve emeklilerin zamları da düşük kalabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan tüketici enflasyonu (TÜFE) rakamlarının yıllardır milyonlarca kişiyi ilgilendiren ocak ve temmuz maaş zamları öncesinde rutin şekilde haziran ve aralık aylarında düşük çıkması dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 2,24 olan aylık enflasyon aralık ayında 1,49 puanlık düşüşle yüzde 1,03 oranında açıklanınca hem yıllık enflasyon düşük çıktı hem de ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı için öngörülen 6 aylık enflasyon farkı düşük kaldı. Ocak ayında enflasyonun düştüğü gerekçesiyle memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

TÜİK’in son olarak yüzde 3 oranında açıkladığı nisan ayı TÜFE artışıyla birlikte memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 düzeyinde. 3 Haziran’da açıklanacak mayıs enflasyonu ve 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonuyla memur, memur emeklileri ile SGK emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı oranındaki temmuz zamları da netleşmiş olacak.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılması, maaş zamlarında esas alınan TÜİK verisinin haziranda daha düşük çıkmasına, enflasyon farkı ve zam oranının da daha düşük olmasına olanak sağlayacak.

Mayıs ayında yüzde 2 dolayında öngörülen TÜFE artışının haziranda yüzde 1 oranında gerçekleşmesi durumunda temmuz zammı yüzde 15-16 olacak. TÜİK’in hazirandaki fiyat derlemelerinde bayram tatilinin uzatılmasıyla oluşacak boşluk, temmuz zammının belirlenmesine yansıyacak enflasyon verisinin ve zam oranının düşük kalmasına zemin yaratacak. Refah payını yıllardır gündemden çıkartan iktidarın temmuzda aynı tavrı sürdürmesi, milyonlarca memur ve emeklinin 2-3 bin liralık maaş artışlarına mahkum edilmesini beraberinde getirecek.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

Diğer yandan ocak ayında 14 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının temmuzda 6 aylık enflasyon farkı oranında artırılması gerekiyor. Dolayısıyla bayram tatilinin uzatılmasıyla düşük çıkartılacak haziran enflasyonu en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranını da etkileyecek. En düşük emekli aylığının enflasyon farkı oranında artırılması için temmuzda yeniden yasal düzenleme gerekiyor.

Benzer şekilde Ramazan Bayramı'nda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılan emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılan bin lira artış yasa 27 Mart’ta çıkarıldığı için daha sonra hesaplara yatırılmıştı. Mart sonundaki yasa gereği Kurban Bayramı’nda da emeklilere 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ekonomi kulislerinde bayram ikramiyesinde yeni artış yapılacağı, Kurban Bayramı'nda ikramiye tutarının 5 bin lira olacağı yönündeki iddialara karşılık bunun gerçek olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının buna sıcak bakmadığı vurgulanıyor. Bayram ikramiyesinde yeni artış için yeni yasa çıkarılması zorunlu. Dolayısıyla bu beklentilerin gerçekleşmesi zor görünüyor.

"DAR GELİRLİ VE YOKSUN MİLYONLAR İÇİN BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Şimdi haziranın ilk haftasındaki 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına yönelik beklenti ve tartışmalarda ise şayet uzatma yönünde karar alınırsa ekonomik hesapların ağır basacağı anlaşılıyor. Temmuz maaş zamları öncesi haziran enflasyonunun uzatılan tatille düşük çıkması, maaş zam oranının düşük tutulması bu hesapların başında geliyor. İç turizmin canlandırılması, durgunluk ve küçülmeye geçen ekonomide sınırlı süreli de olsa bir hareketlilik yaratılması hesapların bir başka boyutu. Ancak Ramazan Bayramı’nda son anda alınan 9 günlük tatil kararında otobüs biletlerinin bile yüzde 100 zamlandığı dikkate alındığında, olası uzatma kararı dar gelirli, alım gücünden yoksun milyonlar açısından fazla bir şey ifade etmiyor.