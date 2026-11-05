Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Şimşek, emeklilerin alım gücüne yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Komisyondaki sunumunda emeklilerin alım gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılı bütçesinde emeklileri desteklemek amacıyla kaynak ayrıldığını açıkladı.

Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" dedi.

Ancak emekli maaşlarına yapılabilecek iyileştirmenin miktarı ve nasıl uygulanacağı konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

FON SORUŞTURMASINDA 130,2 MİLYAR TL ÖDEME

Fon soruşturması kapsamında yürütülen olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin son rakamları da paylaşan Şimşek, 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar TL ara ödeme yapıldığını bildirdi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen toplam ödemenin 130,2 milyar TL'ye ulaştığını belirten Şimşek, 108 fonda 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 kişiye ödeme yapıldığını söyledi.

Şimşek, 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığını ifade etti.

36 ÜLKEDE 9 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilerin mal varlıklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, MASAK'ın yurt dışındaki muadil kurumlarla iş birliği yaptığını kaydetti.

Şimşek, 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarındaki 100 işlemin ertelendiğini açıkladı.

36 farklı ülkedeki kurumlarla yürütülen çalışmalar sonucunda ise yaklaşık 9 milyar TL tutarında mal varlığının tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulduğunu bildirdi.