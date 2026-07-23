Bankacılık sektöründe emekli müşterileri kazanma mücadelesi kızıştı. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte promosyon paketlerini güncelleyen bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımayı hedefleyen vatandaşlar için cazip teklifler hazırladı. Sadece yalın nakit ödemelerle sınırlı kalmayan kurumlar; sıfır faizli finansman olanakları, kredi kartlarına özel ayrıcalıklar, otomatik fatura ödeme talimatı ödülleri ve çeşitli ek fırsatları da masaya koydu.

Söz konusu hamlelerin ardından milyonlarca emekli, kendi bütçesine en yüksek katkıyı sağlayacak finans kuruluşunu belirlemek üzere araştırmalarını derinleştirdi.

ÖZE BANKALARDA PROMOSYON REKORU

Güncellenen kampanya verilerine göre, belirlenen ek koşulların karşılanması durumunda ödenen toplam promosyon ve ödül miktarları bankalara göre şu şekilde şekillendi:

Yapı Kredi, Albaraka Türk ve DenizBank: Ek avantaj koşullarının sağlanması halinde toplamda 30.000 TL'ye ulaşan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA ve İş Bankası: Ek ödemelerle birlikte toplam tutarı 25.000 TL seviyesine kadar yükseltiyor.

TEB: Müşterilerine toplamda 21.000 TL'ye varan bir avantaj paketi sağlıyor.

KAMU BANKALARINDA TAVAN LİMİTİ 12 BİN LİRA

Kamu sermayeli finans kuruluşları tarafında ise farklı bir tablo göze çarpıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank bünyesinde uygulanan temel promosyon miktarı, alınan maaşın tutarına göre değişkenlik gösterirken, bu grupta sunulan en yüksek yalın nakit ödeme 12.000 TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

İlgili ödemelerden faydalanabilmek için emekli maaşının ilgili kuruma taşınması ve maaşın 3 yıl süreyle aynı adresten alınacağına dair taahhüt verilmesi şartı aranıyor.

UZMANLARDAN UYARI: SADECE PROMOSYON TUTARINA BAKMAYIN

Konunun uzmanları, banka seçiminde bulunan emeklilere tek bir kritere odaklanmamaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Tercih yaparken yalnızca verilecek nakit promosyon rakamının değil; sunulan faizsiz finansman imkanlarının, kredi kartı avantajlarının, otomatik ödeme kampanyalarının ve genel bankacılık hizmet kalitesinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.