Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik düzenlemenin yalnızca en düşük aylık alanlarla sınırlı olmadığını, sistemin ve emeklilerin genelini kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, enflasyonun üzerinde artışı hedefleyen çalışmayı tamamlayarak Meclis'in takdirine sunacaklarını belirtti.

TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik kanunu yıl sonundan önce Meclis'e ileteceklerini açıkladığını hatırlattı.

PRİM GÜNÜ VE YAŞ DA MASADA

Çalışmanın kapsamına ilişkin Yılmaz, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular." dedi.

Türkiye'de 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu belirten Yılmaz, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini dikkate alarak farklı alternatifler üzerinde durduklarını söyledi. Yılmaz, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim."

Asgari ücret müzakerelerinin ise henüz başlamadığını belirten Yılmaz, aralık ayında belirleme yapılacağını ifade etti. Çalışanların hakları ve refahı ile işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü, istihdamın korunması ve kayıt dışılığın önlenmesi arasında denge gözetileceğini söyledi.

GELECEK YIL İÇİN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 21

Yılmaz, dünyada enflasyonun arttığı ve büyümenin düştüğü bir dönem yaşandığını, enerji ithal eden ülkelerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın hesabına göre Rusya-Ukrayna ve İran-ABD savaşlarının enflasyona etkisinin yaklaşık 7 puan olduğunu aktaran Yılmaz, "Savaş olmasa bugün 29,8'e inmiş olan enflasyonumuz yüzde 22-23'ler civarında olacaktı. Ama maalesef savaşın böyle bir olumsuz etkisi oldu. Savaşın etkilemediği kalemler bazında baktığımızda tablo çok daha iyi." dedi.

Hizmet gelirleri ve tarımda gidişatın iyi olduğunu, enerji ve enerji bağlantılı kalemlerde ise olumsuz tablo görüldüğünü söyleyen Yılmaz, gelecek yıl yüzde 21, sonraki yıl yüzde 13,5 ve daha sonraki yıl tek haneli enflasyon hedeflediklerini açıkladı. Sosyal konut, gıda, yenilenebilir enerji ve lojistiğe öncelik verdiklerini belirten Yılmaz, enflasyonla mücadelede mevcut politikaları sürdüreceklerini ifade etti.

FON SORUŞTURMASINDA SON ARA ÖDEME PLANI

Fon soruşturması kapsamındaki ödemeler hakkında da konuşan Yılmaz, ara ödemelerin henüz tamamlanmadığını ve 84 bin 737 kişinin kaldığını bildirdi. Bu kişiler arasında fahiş gelir ve haksız kazanç elde etmiş olanların, hukuki sorunu bulunanların ve net yatırım tutarı sıfır olanların ödeme alamayacağını; bunların dışındakilere son ödemenin yapılacağını söyledi.

TMSF'deki çalışmalar, geri kazanımlar ve diğer fonlarda kalan likide çevrilebilir kaynaklarla ilgili hazırlıkları 1-2 hafta içinde tamamlamayı planladıklarını belirten Yılmaz, ardından son taksit ödemesiyle ara ödemeleri bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Nihai tasfiyenin ise zaman alacağını, büyük bir yatırımcı grubunun ara ödemeler sonucunda nihai tasfiyede alabileceği tutara yaklaşık olarak ulaşmış olacağını ifade etti.

Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre soruşturmada 466 şüpheli bulunuyor. Süreçte 123 zanlı tutuklandı, 279 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesapları donduruldu, 285 el koyma işlemi yapıldı.

SPK'nin incelemelerini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, kasım ayı sonuna kadar hangi hissede ne tür manipülasyon yapıldığının tespit edilerek suç duyurusunda bulunulacağını söyledi. İncelemeler tamamlandıkça isimlerin SPK bültenlerinde açıklandığını ve başsavcılığa iletildiğini kaydetti.

SERMAYE PİYASALARI İÇİN YENİ KANUN HAZIRLIĞI

Yılmaz, SPK'nin manipülasyonların daha hızlı görülmesi ve hataların insan eli değmeden tespit edilmesi için yapay zeka çalışması yürüttüğünü de bildirdi.

Sermaye piyasalarına ilişkin yeni kanun hazırlığının büyük ölçüde olgunlaştığını söyleyen Yılmaz, taslağı gelecek hafta tamamlayıp gruplarına vermeyi tahmin ettiklerini belirtti. Hazırlıkla, hukuk dışına çıkanlara yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasının, denetim sistemlerinin etkinleştirilmesinin ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Taslağın sektör ve finans piyasası paydaşlarıyla paylaşıldığını, kurumların görüşlerinin alındığını aktaran Yılmaz, son değerlendirmenin ardından Meclis'e sunulacağını söyledi. Tasfiye süreçlerinin de kanuni çerçevede devam edeceğini vurguladı.

SİLAH BIRAKMA VE FESİH SÜRECİ HENÜZ TAMAMLANMADI

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmesinde bazı mağaraların boşaltıldığını ve Sincar'da önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Ancak silah bırakma ve fesih sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Bu sürecin tamamlandığının tespit edilmesi ve tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi halinde kanundaki ikinci aşamaya geçileceğini ifade eden Yılmaz, denetimli serbestlik aşamasında adalet mekanizmalarının yanı sıra sosyal uyum ve bütünleşmeye ilişkin mekanizmaların da devreye gireceğini anlattı.

Süreçte başka bir ülkenin veya üçüncü bir gözün bulunmadığını söyleyen Yılmaz; Meclis, hükümet, sivil toplum, siyasi partiler ve kurumların rolüne işaret etti. Meclis'teki komisyon çalışmasını ve kanuna verilen desteği olumlu değerlendiren Yılmaz, yeni aşamada da aynı uzlaşma anlayışının sürmesini beklediklerini dile getirdi.