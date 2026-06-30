TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü. CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların araştırılması ve emekli aylıklarının artırılmasına ilişkin öneri verdi.

'TÜİK'TE HER PARTİDEN TEMSİLCİ OLMALI'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, partisinin önerisini açıklarken, RTÜK'te olduğu gibi TÜİK içerisinde de her partiden bir temsilci olması gerektiğini söyledi. Özdağ, içerisinde maliyecilerin, hukukçuların, ekonomistlerin, iktisatçıların ve sosyal bilimcilerin olacağı bir komisyon kurulması önerisinde bulundu.

'KENDİMİ ÇARESİZ HİSSEDİYORUM'

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ise DEM Parti'nin önerisi üzerine konuştu. Taşcı, "Şu anda bütün samimiyetimle çok utanıyorum, maaşı açlık sınırının altında olan bir emeklinin açlığına ikna etmek durumunda kaldığımız için bir kere daha buradaki arkadaşlarımızı, bir kere daha burada, bu Genel Kurula, emeklilerin maaş zammının neden insani şartlarda yaşayabilecek oranda yapılması gerektiğini anlatmak durumunda kaldığımız için gerçekten utanıyorum ve çok da çaresiz hissediyorum aslında kendimi" ifadelerini kullandı.

'ALIM GÜCÜ HER GEÇEN GÜN DÜŞÜYOR'

CHP'nin önergesinin gerekçesini açıklayan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Türkiye'nin uzun süredir derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu savunarak, yüksek enflasyon nedeniyle emekli, işçi, memur, esnaf ve çiftçinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü söyledi.

'YARININ REFAHINI İNŞA EDEN BİR ANLAYIŞIN TEMSİLCİSİYİZ'

DEM Parti'nin önerisi üzerine AKP adına söz alana Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, "Emeklilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi konusunda bu çatı altında bulunan hiç kimsenin farklı düşündüğüne inanmıyorum. Hepimiz emeklilerimizin daha huzurlu, daha müreffeh bir hayat sürmesini isteriz. Farkımız sorunu görmekte değil, çözümün nerede olduğuna dair anlayışımızdadır. Biz emeklimize bugünü vadederken yarınını riske atan bir anlayışın değil, hem bugünü koruyan hem de yarının refahını inşa eden bir anlayışın temsilcisiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

'İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

AKP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise emeklilerin ve sabit gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelmediklerini belirterek, hükümetin bu kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştığını söyledi.

'BİZ SORUMLULUK TAŞIMADAN HAREKET ETMİYORUZ'

Muhalefetin önerilerini eleştiren Yegin, "Biz bir adım atarken, bir karar verirken, bir icraat yaparken muhalefet gibi iktidar olma, yönetme, hesap verme sorumluluğunu taşımadan hareket etmiyoruz. Tüm etkileriyle imkanları ve fırsatları bir bütün olarak ele alıyor, vaatlerimizi buna göre yerine getiriyoruz" dedi.

'TOPARLAYACAĞIZ İNŞALLAH'

Yegin'in konuşması sırasında CHP sıralarından sık sık sözlü müdahaleler geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Konuşma güzel de icraat yok", "16,5 milyon emekli sürünmeye devam edecek anladığımız kadarıyla" sözleriyle Yegin'e tepki gösterirken, Yegin ise konuşmasını, "Toparlayacağız inşallah" sözleriyle tamamladı.

AKP MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin önerileri, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.