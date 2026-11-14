Milyonlarca emeklinin maaş artışlarına yönelik beklentisi sürerken, Temmuz 2023'te aktif kamu görevlilerine uygulanan seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasının mali bilançosu hesaplandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmemesi nedeniyle oluşan 38 aylık farkı mercek altına aldı.

38 AYLIK ANA PARA 647 BİN LİRAYI AŞTI

Temmuz 2023 ile Ekim 2026 arasındaki 38 aylık periyodu baz alan hesaplamaya göre, memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zam tutarlarının ana parası 647 bin 146 TL olarak gerçekleşti.

Dönemsel yasal faiz oranları eklendiğinde ise toplam meblağın 929 bin 819 TL seviyesine ulaştığı belirtildi.

ALTIN KARŞILIĞI DİKKAT ÇEKTİ: TAM 132 ÇEYREK ALTIN

Alım gücündeki erimeyi somutlaştırmak amacıyla yapılan karşılaştırmada, söz konusu tutarın dönemsel ortalama altın fiyatları üzerinden karşılığı da hesaplandı. Buna göre 38 aylık süreçte ödenmeyen tutar, 214,53 gram altına denk geliyor. Bu miktarın yaklaşık 132 çeyrek altın değerinde olduğu ifade edildi.

AYM SÜRECİ VE EŞİTLİK İLKESİ TARTIŞMASI

Düzenlemenin yasalaşmaması üzerine yargı yoluna başvuran emeklilerin açtığı davalar, ilk derece idare mahkemeleri ve istinaf aşamasında yasal dayanak bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Ancak istinaf kararında yer alan karşı oy yazısındaki tespit dikkat çekmişti. Karşı oy şerhinde, "Çalışan memura verilen zammın emekliye yansıtılmaması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum açık bir ayrımcılıktır." ifadelerine yer verilmişti. Konuya ilişkin dosyalar nihai karar için Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde bulunuyor.

TÜM EMEKLİLER İÇİN 25 BİN 153 TL ÖNERİSİ

Hesaplamada yalnızca memur emeklilerinin değil, uzun yıllar yüksek prim ödeyen diğer emeklilerin de gelir kaybı yaşadığına dikkat çekildi.

Mevcut katsayılarla güncel karşılığı 25 bin 153 TL olarak hesaplanan seyyanen zammın tüm emekli aylıklarına yansıtılması önerilirken, böyle bir adımın en düşük emekli maaşlarını 50 bin TL bandının üzerine taşıyacağı ve çalışan-emekli arasındaki gelir makasını daraltacağı değerlendirildi.