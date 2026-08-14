Ocak ayı emekli zammı hesaplamalarında belirleyici rol oynayan veriler için yılın üçüncü enflasyon raporu belirleyici oldu. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarması, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı beklentilerini de doğrudan etkiledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuya ilişkin açıklamasında, “2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik” ifadelerini kullandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAK 2027'DE NE KADAR ZAM ALACAK?

Emeklilerin alacağı kesin zam oranı, yılın ikinci yarısına ait tüm aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

Bu nedenle mevcut tablolarda yer alan oranlar nihai rakamları değil, açıklanan resmi tahminler üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor. Her ay açıklanacak yeni veriler, Ocak 2027 emekli maaşlarının nihai halini almasında kritik rol oynayacak.

UZMAN İSİMDEN YENİ ZAM ORANI TAHMİNİ

Güncellenen enflasyon verilerini değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerini kapsayan oran tahminini paylaştı.

Bayram, “SSK, Bağkur emeklileri, memur emeklileri ve memurlar için sene sonu itibarıyla oluşacak enflasyon farkının yüzde 13 ila yüzde 15 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027'DE KAÇ TL OLACAK?

Temmuz ayında yapılan son yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL seviyesine çekilmişti. Yeni yılda taban aylığın ne kadar olacağı ise emeklilerin en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Taban aylık tutarı yalnızca altı aylık enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor; Meclis kararı ve yasal düzenleme ile ayrıca belirleniyor.

Ekonomist Muhammet Bayram'ın sunduğu beklentiye göre, Ocak 2027 dönemi için en düşük emekli maaşında 25 bin TL ile 28 bin TL arasında bir rakam gündeme gelebilir.