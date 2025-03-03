Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayının enflasyonunu yüzde 2,27 olarak açıkladı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine gerilerken, yılın ilk 2 ayında kesinleşen verilerle birlikte emeklilerin netleşen zam oranı da ortaya çıktı.
EMEKLİNİN YÜZDE 7,3 ZAMMI KESİNLEŞTİ
Ocak ayında paylaşılan yüzde 5,03'lük aylık enflasyonun ardından şubat ayı enflasyonunun da 2,27 olmasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 7,3'lük zam oranı netleşti.
Emeklilere yapılacak nihai zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte nihayete erecek. 7,3 olan iki aylık enflasyon farkına eklenecek 4 aylık TÜFE verisiyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, en az 6 aylık enflasyon farkı oranında zam almaya hak kazanacak.