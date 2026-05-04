Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak duyurdu. Açıklanan oranla birlikte bu yılının ilk 4 aylık bölümünde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşen zam oranı yüzde 14,64 oldu. Memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 10,51'e yükseldi.



Temmuz ayında emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı için mayıs ve haziran ayının verileri beklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kesin zam oranı 3 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak.



REFAH PAYI EKLENMEYECEK



Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını 'gerçekçi' bulmayan milyonlarca vatandaş, iktidardan emekli aylıklarına refah payı eklemesi yapılmasını bekliyor. Son yıllarda terkedilen bu uygulamanın bu temmuz ayında da devreye alınmayacağı öğrenildi.



TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon rakamları, üzerinde herhangi bir ekleme yapılmadan doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşlarına yansıtılacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA DEĞİŞECEK



SGK mevzuatına göre enflasyon oranlarının kök maaşlara yansıtılacak olması, halihazırda 20 bin TL'lik en düşük emekli alan milyonların maaşlarında bir değişikliğe gidilmeyeceği anlamına geliyor.



Buna karşın Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile en düşük emekli maaşında da, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkı ile aynı oranda artışa gidilecek.