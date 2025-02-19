Ramazan ayının başlamasına günler kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Mart ayının son haftasında yatırılması beklenen bayram ikramiyelerinin kaç lira olacağı açıklanmazken, ikramiye tutarının 21 Şubat’ta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı iddia edildi.

Ekonomistler, emeklinin bayram ikramiyesinin 4 bin ila 4 bin 500 lira dolaylarında olacağı beklentisini dile getirirken; emekliler, emekli maaşlarıyla geçinemediklerini, en azından 10 bin lira ya da bir maaş bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini söyledi.

"NE DESEK HEPSİ BOŞ OLUYOR"

İktidarın ikramiyeyi belirlerken emeklilerin taleplerini önemsemediğini ifade eden Salman Ünal, şunları söyledi:

“Ne desek hepsi boş oluyor. Türkiye’de yaşamanın imkanı kalmadı. Başımdaki şapkadan başka hiçbir şeye para vermedim. Benim kızım otelde çalışıyor. ‘Araplar geliyor, soyunuyor, gidiyor. Ben de sana getiriyorum’ diyor. Yetiştiremiyorum. Bayram ikramiyesi bize can suyu olur. 3 bin lira veriyorsa 6 bin lira versin. Ama bizim istememiz fayda etmiyor. Adamın gönlünden ne koparsa, aklına gelir de halkı düşünürse veriyor. Ben bir suyu bile alamıyorum. Bir su, bir ekmek eder diyorum. O kadar dar durumdayız.”

"BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİRLERSE TORUNLARA HARÇLIK VEREBİLİRİM"

Bir maaş tutarında ikramiye verilmesi gerektiğini belirten Mustafa Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

“3 bin liradan fazla vermeyeceklerini biliyorum. Maaşlara ne zam yaptılar ki bunu ne yapacaklar? En azından bir maaş ikramiye olmalı. Bu ortamda anca götürür. Bir maaş ikramiye olunca torunlara harçlık verebilirim.”

"3 BİN LİRA HİÇ"

İkramiyenin 4 bin 500 lira olacağı yönündeki beklentiyi değerlendiren Vedat Güzel, “10 bin lirayla 15 bin lira arası kurtarır. Ama 3-4 bin lira yetmez. Geçen sene 3 bin lira vermişti. Ama 3 bin lira hiç. Gidip bir şeyler yeseniz 5 bin lira yapar. Yetersiz. 4 bin 500 lira olursa da yetmez. Hiçbir şeye yetmez. Eve gidinceye kadar biter o paralar” dedi.

"EMEKLİ YERDE SÜRÜNÜYOR"

Geçim sıkıntısına dikkat çeken emekli Mümin Moğul, şunları söyledi:

“Bana şu anda 5 bin lira da 10 bin lira da verse o benim için geçersiz. Neden? Dün aldım maaşımı. Ev kiramı, suyumu, elektrik faturamı ödedim. Bana kalan bin lira para. Bunun bayram parasını verse ne olur? Ne yiyip içeceğim? Eskiden emekli dediğin zaman aileme yetiştiriyordum, çocuklarımı okutuyordum. Şimdi yerlerde sürünüyorum. Emekli yerde sürünüyor. 10 bin lira ev kiram var. 1,5 bin lira elektrik faturası, 650 lira su faturası gelmiş. Ben 15 bin lira maaş alıyorum. Ne yiyip içeceğim? Ameliyatlıyım. Mide, böbrek, bağırsaktan ameliyatlıyım. Ayaktan ameliyatlıyım. Ben ne yapayım? Konu komşumdan Allah razı olsun, öyle geçiniyorum.”

“EN AZ 10 BİN LİRA OLMASI LAZIM”

Emeklinin bayram ikramiyesinin en az 10 bin lira olması gerektiğini belirten Moğul, “Benim bir kızım bir oğlum var. Üç tane torunum var. İkisi okuyor. En azından onlara bayram harçlığı vermek için en azından bana vermesi gereken para 7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olması lazım” dedi.