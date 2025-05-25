Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

TOPLAM ÖDEME 252 MİLTAR LİRAYI BULDU

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.



2-4 HAZİRAN TARİHLERİNDE ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesabına yatırılacak ikramiyeler için ödeme takvimi de belli olmuş durumda. Emeklilerin ikramiye ödemelerinin 2-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.