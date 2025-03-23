İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar Meclis'te gerginliğe neden olurken, çok sayıda milletvekilinin oturumlara katılmaması nedeniyle Meclis emekli bayram ikramiyelerini içeren kanun teklifinin kabulünü tamamlayamadı.



TBMM'nin açılışı salı gününe ertelenirken, gelecek hafta itibarıyla söz konusu düzenlemenin kabul edilmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ortaya geçecek süre boyunca emeklilerin ödeme takvimi nedeniyle bir mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarda son aşamaya gelirken, yaklaşık 17 milyon emekliye ödenecek ikramiyeler e-Devlet'e yansıdı.

4 BİN LİRALIK İKRAMİYELER 28-29 MART'TA ÖDENECEK



Meclis'ten geçecek düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK, bayram ikramiyelerine yönelik ödemeleri emeklilerin maaş almakta olduğu bankalara aktaracak.



SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu emekliler için ikramiye ödemeleri 28-29 Mart tarihlerinde tamamlanacak. Ödenecek tutar e-Devlet'te 'Blokeli Emekli Maaşlarınız' bölümüne eklenmiş durumda.











