En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye çıkaran yasal düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu artışla birlikte Temmuz ayı zam oranı resmileşmiş oldu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gözler, maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi.

3 BİN 552 TL'LİK FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayı maaşlarını eski taban limit olan 20 bin TL üzerinden almıştı. Arada oluşan 3 bin 552 TL’lik fark ödemelerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde hesaplara aktarılacağı bildirildi.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN AYRI TAKVİM

Temmuz ayında yüzde 13,52 oranında zam alan memur emeklilerinin 14 günlük maaş farkı ödeme süreçleri ise SGK tarafından belirlenecek farklı bir takvim kapsamında yürütülecek.

DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Açıklanan verilere göre, 2026 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 4,9 milyon emeklinin aylığı 20 bin TL’lik taban sınırın altında kalıyordu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve fark ödemelerinin tamamlanmasıyla birlikte, toplamda yaklaşık 5,1 milyon emeklinin bu artıştan faydalanması bekleniyor.