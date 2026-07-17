Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'luk enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 13,52'lik bir artış elde etti. Zam kararlarının netleşmesiyle birlikte, yeni dönemin ilk aylık ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA TBMM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının yüzde 17,76 zamla 23.552 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak 5.1 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeye ilişkin yasa süreci TBMM Genel Kurulu'nda henüz tamamlanmadı.

Bu durum ödemelere şu şekilde yansıyacak:

Yeni kök aylığı ve ek ödeme toplamı 20.000 TL'nin altında kalan emeklilere, ilk etapta eski taban aylık olan 20.000 TL yatırılacak.

Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, aradaki farklar devlet tarafından kapatılacak. Ek ödemeler dahil 16.920 TL'nin altında kalan tüm emekli maaşları, Hazine desteği ile 23.552 TL'ye tamamlanarak fark ödemesi olarak hesaplara aktarılacak.

Kök maaşı bu sınırın üzerinde olan emekliler ise yüzde 17,76 oranında zamlanmış yeni maaşlarını doğrudan hesaplarında görecekler. Örneğin, mevcut maaşı 25.000 TL olan bir emekliye 29.440 TL ödeme yapılacak.

KÖK MAAŞ VE HAZİNE DESTEĞİ HESAPLAMA DETAYLARI

En düşük emekli aylığı alanların mevcut kök aylıklarına göre yeni dönemde alacakları Hazine desteği ve net tutarlar şu şekilde gerçekleşecek:

Mevcut Kök Maaşı 12.000 TL (Ek ödemeyle 12.480 TL) olanlar: Zamlı yeni tutar 14.696,45 TL olacak. Hazine desteği olarak 8.855,55 TL eklenecek ve hesaba net 23.552 TL yatacak.

Mevcut Kök Maaşı 13.000 TL (Ek ödemeyle 13.520 TL) olanlar: Zamlı yeni tutar 15.921,15 TL olacak. Hazine desteği olarak 7.630,85 TL eklenecek ve hesaba net 23.552 TL yatacak.

Mevcut Kök Maaşı 14.000 TL (Ek ödemeyle 14.560 TL) olanlar: Zamlı yeni tutar 17.145,86 TL olacak. Hazine desteği olarak 6.406,14 TL eklenecek ve hesaba net 23.552 TL yatacak.

Mevcut Kök Maaşı 15.000 TL (Ek ödemeyle 15.600 TL) olanlar: Zamlı yeni tutar 18.370,56 TL olacak. Hazine desteği olarak 5.181,44 TL eklenecek ve hesaba net 23.552 TL yatacak.

Mevcut Kök Maaşı 16.000 TL (Ek ödemeyle 16.640 TL) olanlar: Zamlı yeni tutar 19.595,26 TL olacak. Hazine desteği olarak 3.956,74 TL eklenecek ve hesaba net 23.552 TL yatacak.

e-DEVLET ÜZERİNDEN YENİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Sabah'ta yer alan habere göre, zamlı ek ödeme tutarları e-Devlet sistemine yüklendi. Emekliler e-Devlet üzerindeki "4A, 4B ve 4C Emekli Ödeme Bilgileri" ekranından güncel ek ödeme tutarlarını inceleyebiliyor. Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, kök maaş ve toplam aylıklarını şu formüllerle hesaplayabilir:

Yeni Kök Aylık Formülü: Ek Ödeme Tutarı × 25

Yeni Toplam Aylık Formülü: Ek Ödeme Tutarı × 26

Ek ödeme tutarına göre yeni maaş örnekleri:

e-Devlet'te ek ödemesi 1.200 TL görünenlerin yeni kök aylığı 30.000 TL, hesaba yatacak tutar 31.200 TL olacak.

e-Devlet'te ek ödemesi 1.600 TL görünenlerin yeni kök aylığı 40.000 TL, hesaba yatacak tutar 41.600 TL olacak.

e-Devlet'te ek ödemesi 2.000 TL görünenlerin yeni kök aylığı 50.000 TL, hesaba yatacak tutar 52.000 TL olacak.

e-Devlet'te ek ödemesi 3.000 TL görünenlerin yeni kök aylığı 75.000 TL, hesaba yatacak tutar 78.000 TL olacak.

e-Devlet'te ek ödemesi 4.000 TL görünenlerin yeni kök aylığı 100.000 TL, hesaba yatacak tutar 104.000 TL olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

Yeni zamlı maaşlar, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen takvime göre hesaplara aktarılacak.

-SSK (4A) Emeklileri Ödeme Takvimi (17 - 26 Temmuz)

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

-Bağ-Kur (4B) Emeklileri Ödeme Takvimi

Bağ-Kur kapsamında emekli olan sigortalıların zamlı aylıkları 25 - 28 Temmuz tarihleri arasında tahsis numaralarına göre hesaplarına yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur üzerinden ölüm aylığı alan dul ve yetim hak sahipleri de yüzde 17,76 oranındaki zamdan faydalanacak. Ödemeler, dosya numarasının son hanesine göre 17 - 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yasa değişikliği sonrası yeni taban aylık uygulamasından etkilenen dosyalarda, teknik güncellemelerin yetişmemesi durumunda önce eski tutar ödenecek; yasal sürecin tamamlanmasının ardından oluşacak maaş farkları SGK'nın duyuracağı tarihte ayrıca yatırılacak.

Temmuz zammı sonrası hisse oranlarına göre yeni dul ve yetim aylığı tutarları:

%75 hisse ile daha önce 15.000 TL alan bir hak sahibinin yeni aylığı 17.664 TL'ye yükseldi.

%50 hisse ile daha önce 10.000 TL alan bir hak sahibinin yeni aylığı 11.776 TL oldu.

%25 hisse ile daha önce 5.000 TL alan bir hak sahibinin yeni aylığı 5.888 TL seviyesine ulaştı.