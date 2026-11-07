Emekli dernekleri ve sendikaları, çalışan memurlara verilen ancak emekli memurlara yansıtılmayan seyyanen zam için dün Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde açıklama yaptı. 28 örgüt adına konuşan Yargıtay Onursal eski Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in açtığı dava kapsamında yapılan açıklamada, AYM’ye bir an önce karar verme çağrısı yapıldı.

ÇAY SİMİT HESABI YAPIYOR

Çilesiz, 25 Eylül’de yine AYM önünde açıklama yapmak için toplandıklarını ancak emekli polis Ali Şekeroğlu’nun ekonomik sıkıntılar nedeniyle beylik tabancasıyla yaşamına son verdiğini hatırlattı. Olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Çilesiz, “2023 yılı Temmuz ayında çalışan memurlara verilen seyyanen zam emekli memurlara verilmedi. Bu düzenleme eşitsizlik ve adaletsizlik yarattı” dedi. Başvurularının esastan görüşülmek üzere ilgili bölüme gönderildiğini belirten Çilesiz, eşitsizliğin giderilmesini istedi.

Avukat Ali Erdem, AYM’deki iki başvurunun birleştirildiğini ve ilk dosyanın pilot dosya olarak kabul edildiğini açıkladı. 2023 yılında memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldığını hatırlatan Erdem, memur ve memur emeklilerinin yıllardır aynı zam düzenlemesine tabi olduğunu söyledi.

2015 yılında memura yapılan 100 liralık zammın emekliye de verildiğini belirten Erdem, 2023 düzenlemesiyle emeklilerin kapsam dışında bırakıldığını savundu. Düzenlemenin Anayasa’nın çeşitli maddelerine aykırı olduğunu belirten Erdem, AYM’ye “Bu dosyayı bekletmeyin” diye seslendi. Emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken Erdem, “Bir emekli bugün çay simit hesabı yapmak istemiyor. Bakkala, lokantaya gittiğinde en ucuz yemeği yemek istemiyor. Memur emeklilerinin ve emeklilerin geçinmesi mucize” dedi.

8 bin 77 liralık zam verilmedi

- Temmuz 2023’te çalışan memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Ancak emekli memurlar bu artıştan yararlandırılmadı. Yargıtay Onursal eski Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada, düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu savunuldu. AYM’de iki başvurunun birleştirildiğini belirten Avukat Ali Erdem, “Bu dosyayı bekletmeyin” çağrısı yaptı. Emekliler, seyyanen zammın maaşlarına da yansıtılmasını istiyor.