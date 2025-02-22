SGK Başmüfettişi Karakaş’a göre, mevcut hesaplamalar ikramiyenin 3 bin 720 TL seviyelerinde olabileceğini gösteriyor. Ancak siyasi müdahale ihtimaline dikkat çeken Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi halinde bu rakamın 4 bin TL’ye yükseltilebileceğini belirtti.

TAVAN RAKAM 4 BİN TL Mİ OLACAK?

Karakaş, KRT TV’de katıldığı canlı yayında yaptığı değerlendirmede, ikramiyenin her iki bayramda da 4 bin TL olarak belirlenebileceğini söyledi. Ancak bu rakamın üzerine çıkılmasının beklenmediğini vurgulayan Karakaş, “Hedef enflasyon oranına göre şu anda 3 bin 720 TL konuşuluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse, bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkabilir. Ancak bu rakamın üstüne çıkılması beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

KESİN KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bayram ikramiyeleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması beklenirken, emekliler hükümetin atacağı adımları yakından takip ediyor. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği kararda.