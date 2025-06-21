Emekli maaşlarında yapılacak zamlar için geri sayım başladı. Sadece iki hafta sonra, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın duyurulmasıyla birlikte, emekliler yeni promosyon fırsatlarını da mercek altına almaya başladı. Ancak, Temmuz sonrası bankaların promosyon ödeme tutarlarında bir artış olup olmayacağı hala belirsiz. Yine de maaşların artacak olması, emeklilerin daha yüksek promosyon ödemesi alabilmesi için yeni fırsatlar yaratıyor.

Bankalar, emekli maaşına göre değişen promosyon ödemeleri yapmaya devam ediyor. Örneğin, bir özel banka emekli maaşları 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 20.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara 22.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 25.000 TL promosyon ödüyor.

Önemli olan nokta, Temmuz zammı sonrası maaşlar yükseldiğinde, emekliler daha yüksek promosyon ödemeleri alabilecekler. Örneğin, maaşı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olan bir emekli, maaşı 20.000 TL'yi geçtiğinde bir üst dilime geçerek 25.000 TL promosyon alacak.

TEMMUZ ZAMMI SONRASI YENİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNDEME GELEBİLİR

Sektör temsilcilerine göre, emekliler için Temmuz ayında yapılacak maaş zammı, yeni promosyon fırsatlarını beraberinde getirecek. Bankalar, maaş artışı sonrası promosyon ödemelerini yeniden düzenlemeyebilir, ancak emekliler daha yüksek maaş aldıkları için yeni dilime geçerek daha fazla ödeme alacaklar.

BANKALAR PROMOSYONLARI ARTIRACAK MI? UZMANLAR NE DİYOR?

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, bankaların promosyon ödemelerinde bir artış bekleniyor. Türkiye'deki 16,5 milyon emekli, bankalar için büyük bir müşteri portföyü oluşturuyor.

Emekliler, bankalar için en güvenilir müşteri kitlesini oluşturuyor, çünkü düzenli maaşları sayesinde kredibiliteleri yüksek. Bu nedenle bankalar, emekliler için promosyonları artırarak onları müşteri portföylerine dahil etmek isteyecekler.

2025 ENFLASYON TAHMİNLERİ VE PROMOSYONLARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

2025 yılı için enflasyon oranlarının %16 ile %17 arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu da promosyon ödemelerine yansıyabilir.

Örneğin, bazı kamu bankaları şu an 12 bin TL promosyon ve 15 bin TL ek ödeme ile toplam 27 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Eğer yıl sonu enflasyonu %29'a ulaşırsa, bu ödemeler 35 bin TL seviyelerine kadar çıkabilir.

EMEKLİLERE ÖDENEN PROMOSYON TUTARLARI

Emeklilere yapılan promosyon ödemeleri, maaş aralıklarına göre değişiyor. Örnek olarak:

10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 3 yıl boyunca toplam 5.000 TL,

10.000 TL ile 15.000 TL arasında olan maaşlar için 3 yıl boyunca toplam 8.000 TL,

15.000 TL ile 20.000 TL arasında olan maaşlar için 3 yıl boyunca toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 3 yıl boyunca toplam 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Bankalar, promosyon ödemeleriyle emekli müşteri kitlesine çekmeyi hedefliyor. Bu süreçte, emeklilerin daha yüksek maaş ve promosyon ödemeleri alabilmesi için Temmuz ayında yapılacak zam büyük bir fırsat yaratıyor. Bu gelişme, emeklilerin banka tercihlerini değiştirebilir ve bankalar arasındaki rekabeti artırabilir.

UZMANLAR NE DİYOR?

Finansal uzmanlar, emekli maaşlarına yapılacak zammın ardından bankaların promosyon ödemelerinde bir artışa gitmelerinin muhtemel olduğunu belirtiyorlar.

Ancak emeklilerin promosyon ödemeleri için bankalarla yapılacak yeni anlaşmaların dikkatle incelenmesi gerektiği, özellikle 2025 enflasyon oranlarının promosyon ödemelerini doğrudan etkileyebileceği vurgulanıyor.

Maaş ve promosyon zamlarının kesinleşmesi için ise gözler 3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan enflasyon verilerinde. Açıklanacak olan veri sonrasında emeklilere yapılacak enflasyon farkı zammı kesinleşmiş olacakken bankaların da nasıl bir adım atacağı yakından ve merakla takip edilecek.