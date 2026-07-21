Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki milyonlarca emekli için Temmuz dönemi ödeme süreci başladı. İlgili yasal düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kapsama giren emekliler; zamlı aylık, maaş farkı ve banka promosyonu olmak üzere şartları sağlamaları halinde üç ayrı ödeme kaleminden yararlanabilecek. SGK, sürecin tamamlanmasıyla birlikte kesinleşen takvimi kamuoyuna duyuracak.

SSK (4A) EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

SSK kapsamındaki emeklilerin aylık ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde gerçekleştirilmektedir:

Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'si

Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'i

Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'u

Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'si

Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'i

Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'si

Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ü

Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ü

Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'i

Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sı

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre şu şekildedir:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'i

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sı

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'si

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Ayın 28'i

EMEKLİ SANDIĞI (4C) ÖDEMELERİ VE ZAM FARKI HESABI

Maaşlarını ay başında alan Memur emeklilerine henüz %13,52 oranındaki zam farkı yansıtılmadı. Oluşan bu zam farkları, SGK tarafından açıklanacak tarihlerde ödenecek. Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin maaş alma dönemlerine göre ödeme şekli şöyle belirlenmiştir:

Aylık ödeme alanlar: 1 aylık zam farkı,

Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi ödeme alanlar: 1 aylık zam farkı,

Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi ödeme alanlar: 2 aylık zam farkı,

Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi ödeme alanlar: 3 aylık zam farkı alacak.

Not: Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi durumunda aylıklar cuma günü, pazara denk gelmesi halinde ise pazartesi günü ödenmektedir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına %17,76 oranında artış uygulandı. Yapılan artışa rağmen maaş tutarı 20.000 TL'nin altında kalan emeklilere 20.000 TL ödenmeye devam ediyor.

Meclis'e sunulan yasa teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı 23.552 TL'ye yükselecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, 20.000 TL maaş alan emeklilere 3.552 TL tutarındaki fark ödemesi gerçekleştirilecek. Alt sınırın altında kalan diğer maaşlar da bu tutara tamamlanarak ay sonunda belirlenecek tarihte hesaplara yatırılacak.