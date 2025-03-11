Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılması, emekliler tarafından tepkiyle karşılandı. Emekliler, verilen artışın hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu belirterek, alım gücünün çok düştüğünü ve verilen paranın hiçbir şey ifade etmediğini dile getirdi.

Emekli Vahap Ekim, "Önemli olan paranın alım gücü. Verilen para ne alabiliyor, ne alabiliyoruz bu önemli. Türkiye'de artık gelir dağılımında denge bozuldu. Birileri çok zengin, birileri de çok yoksul" dedi. Ekim, "Bugünkü şartlarda 4 bin lira değil, 14 bin lira da verse yetmez" ifadelerini kullandı.

Emekliler, bayram ikramiyesinin artırılmasının sadece sembolik bir adım olduğunu ve gerçekte hayat standartlarını iyileştirmek için daha ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Hüseyin Karakoç, "Verilen o para bir şeye yaramaz. Alım gücü düşük. Seçimler yaklaştı mı, yalandan 3-5 bin lira artırılır" diyerek, bu tür artışların geçici olduğunu ve gerçek sorunların çözülmediğini söyledi.

Bir başka emekli, "4 bin lira bir şeker parası. Torunların harçlığı, evin masrafı nereye kadar gidecek ki?" diyerek, verilen paranın hiçbir anlam taşımadığını ifade etti.

Bazı emekliler, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında, ikramiyenin artırılmasının yeterli olmadığını, asgari ücretle çalışanların bile geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Şahin Birişik, "Duruma bakarsan 4 bin lira bir şeker parası. Türkiye'nin durumu bu" dedi.

Bayram ikramiyesinin emeklilere verilmesi, engelliler tarafından da eleştirildi. Bir engelli vatandaş, "Engellilere bayram harçlığı vermiyorlar. Ben 3 senedir almıyorum. Maaşımız da zaten yetersiz geliyor" diyerek, engellilere yönelik eşitsiz uygulamaları dile getirdi.

"EMEKLİYE 14 BİN LİRA VERSENİZ DE YETMEZ"

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, verilen 4 bin liranın hiç de yeterli olmadığını belirterek, "Bir maaş 14 bin lira. Asgari ücretin yarısı kadar bir maaş veriyorlar emekliye. Emekliye yardım altında 3 bin 4 bin lira vermiş vermemiş bu hiç önemli değil" dedi.

"YÖNETİM BİZİ İNSAN YERİNE KOYMUYOR"

İsyan eden bir diğer emekli olan Vahap Gül, “Yeterli bulmuyorum yani. Biz bir diktatörlükle yönetiliyoruz. Yani bize eline nasıl bir sadaka verir gibi bize emekli maaşında bize böyle bir şey veriyor. Artışta da öyle. TÜİK elinde her şey elinde, kafasına göre ayarlama yapıyor. Sadece kendi şeyine göre. Her şey öyle. Hukuk da öyle. Hangi birisini izah edeyim. Biz böyle bir rejime kalmışız. Böyle bir döneme kalmışız. Ben emekli olarak en az maaşımız 35-40 bin lira olması gerekiyor. Çünkü bir kira, mesela benim evim yıkıldı, benim evim yok şimdi. Ben kirada 15 bin liraya oturuyorum, bana 14 bin lira maaş verecek bu yeterli olur mu sizce? Ne yiyorum ne içiyorum ne doğal gaza veriyorum, ne elektriğe veriyorum, ne suya veriyorum. Kendileri bilmiyor mu üst düzeydeki insanlar. Bizi yöneten insanlar bunu bilmiyor mu? Bile bile yapıyorlar, bizi insan yerine koymuyorlar." dedi

"4 BİN LİRAYA NASIL KURBAN KESEBİLİRSİNİZ"

Emekli Vahap Ekim, bayram ikramiyesinin sadece sembolik bir yardım olduğunu ve geçim sıkıntısı çeken emekliler için anlamlı olmadığını dile getirdi.

“Farklı söyleyeceğim bir şey yok. Ben emekli makine mühendisiyim. Ben emekli olduğum zaman çalışanla benim aramda 80 lira fark vardı. Şimdi üç katı maaş alıyor çalışanla çalışmayan arasında. Onları da geçtik çalışan da çok refah içinde değil. Herkes bir sıkıntıda yani. Şu parayı vermesi, bu parayı vermesi çok da anlamlı değil. Önemli olan paranın alım gücü. Verilen para ne alabiliyor ne alabiliyoruz bu önemli. Öyle bir hale getirdi ki Türkiye‘de artık gelir dağılımında denge bozuldu. Birileri çok zengin, birileri de çok yoksul. Bayram ikramiyesi bin lira verilirken, aşağı yukarı bu parayla bir kurban alınıyordu. Bu amaçla destek verildi. Şimdi 4 bin lirayla nasıl kurban kesilebilirsiniz. 4 bin liraya 3-4 kilo et alabilirsiniz. Bu sadece bayram ikramiyesi meselesi de değil.”