TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında aylık bazda %1,78 artış kaydederken, yıllık enflasyon %31,75 seviyesine geriledi.

Yılın ikinci yarısına ilişkin ilk verinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi.

Piyasa beklentileri ve Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda yeni zam hesaplamalarını duyuran SGK Uzmanı İsa Karakaş, kritik oranları paylaştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE %10,5'E VARAN ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini %26’dan %28’e çıkardığını hatırlatan Karakaş, kendi yıl sonu öngörüsünün %29,5 seviyesinde olduğunu belirtti.

Bu tablo doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına değinen Karakaş, "Piyasa beklentileri ve benim öngörüm hükümetin yıl sonunda %29,5 gibi bir yıllık enflasyonla yılı kapatacağı yönünde.

Güncel verilere dayanan son analizime göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında en az %8,5, en fazla %10 ila %10,5 civarında bir güncelleme gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE KRİTİK HESAP

Toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı hesabı nedeniyle memur ve memur emeklilerinin tablosunun farklılık gösterdiğini ifade eden Karakaş, "Memur ve memur emeklilerinin durumu enflasyon farkı nedeniyle biraz daha kritik.

Yıl sonu beklentilerine göre memur ve memur emeklilerimiz için Ocak ayında en az %6,5, en fazla %8 civarında bir zam/güncelleme beklediğimi söyleyebilirim" dedi.

"2026'DA EMEKLİ OLMAZSANIZ ZARAR EDERSİNİZ" İDDİASINA YANIT

Medyada yer alan "2026’da emekli olmazsanız %26 ila %30 zarar edeceksiniz" yönündeki haberlere tepki gösteren Karakaş, vatandaşları acele karar vermemeleri konusunda uyardı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberlerin yalan olduğunun altını net bir şekilde çizeyim. Hemen gaza gelip emekli olarak işinizden olmayın. Geçmiş yıllardaki gibi 2026 ile 2027 arasında dilekçe verenler arasında devasa bir fark oluşmayacak. Hatta enflasyon %32 ve üzeri gelirse 2027’de dilekçe vermek daha avantajlı hale gelebilir. Sabredin, özellikle eğitim giderlerinin yansıyacağı Eylül enflasyonunu görmemiz lazım" şeklinde açıklamada bulundu.