Derinleşen ekonomik kriz, emeklilerin yaşam standartlarını her geçen gün daha da düşürüyor. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede emekli maaşlarının yetersizliği ve fırlayan ev kiraları, emeklileri sınır ötesi alternatif arayışlara itti. Yunanistan ve Portekiz gibi popüler rotaların dahi bütçeleri zorlaması üzerine gözler, Akdeniz'in karşı kıyısında yer alan ve yaşam maliyeti son derece ucuz olan o cennet ülkeye çevrildi.

EMEKLİ MAAŞIYLA DENİZE SIFIR LÜKS YAŞAM

Fransa’nın güneyinden 2 saatlik uçuşla ulaşılan Tunus, sunduğu akılalmaz mali avantajlarla emekliler için adeta bir çekim merkezine dönüştü. Yaşam maliyetinin Avrupa ortalamasından yüzde 56 daha düşük olduğu ülkede, aylık 1000 Euro (55.683 TL) tutarındaki bir emekli maaşı devasa bir satın alma gücü sağlıyor.

EV İŞLERİ İÇİN ÖZEL PERSONEL BİLE TUTABİLİYOR

Maviyle yeşilin buluştuğu Hammamet, Sousse ve Monastir gibi sahil kentlerinde denize sıfır, modern ve lüks dairelerin aylık kiraları 350 ila 500 Euro (19.489 TL- 27.841 TL) arasında değişiyor. Üstelik son derece düşük iş gücü maliyetleri sayesinde emekliler; ayda sadece 80-120 Euro (4.454 TL- 6.68 TL) ödeyerek ev işleri veya yemek pişirmesi için özel personel bile tutabiliyor.

EMEKLİLERE YÜZDE 80 VERGİ İNDİRİMİ UYGULANIYOR

Bu ülkeyi emekliler için vazgeçilmez kılan tek etken ucuz konutlar değil. Uluslararası anlaşmalar sayesinde ülkeye yerleşen yabancı emekliler, maaşlarında yüzde 80'e varan dev vergi indirimlerinden faydalanabiliyor. Taze deniz ürünleri ile pazarlardaki organik meyve ve sebzelerin son derece uygun fiyatlara satıldığı Tunus'ta, lüks bir restoranda akşam yemeği yemek kişi başı sadece 10-15 Euro'ya (556 TL- 835 TL) denk geliyor.

Avrupa'nın soğuk kış günlerinden kaçıp Akdeniz güneşinin tadını çıkarmak isteyen emekliler için bu ülke, düşük bütçeyle yüksek yaşam kalitesi sunan en güçlü adres olarak öne çıkıyor.