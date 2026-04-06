Elektrikli araçlara olan ilgi dünya genelinde hızla artarken, özellikle yükselen yakıt fiyatları tüketicileri alternatif çözümlere yönlendiriyor. Bu dönüşümde tamamen elektrikli crossover modeller, sundukları menzil, düşük işletme maliyeti ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkıyor.

Otomobil dünyasının saygın yayınlarından WhatCar?, menzil ve güvenilirlik kriterlerini baz alarak en iddialı elektrikli crossover modelleri mercek altına aldı. Uzman değerlendirmelerine göre listede yer alan modeller, ciddi arızalar yaşamadan yüz binlerce kilometre yol kat edebilecek dayanıklılığa sahip.

Araştırmaya göre yakıt (enerji) verimliliği ve güvenilirlik açısından öne çıkan 10 elektrikli araç şu şekilde:

Kia EV3 (2024 - günümüz)

Renault Scenic (2024 - günümüz)

Tesla Model Y (2022 - günümüz)

BMW iX3 (2021 - 2025)

Vauxhall Combo Life Elektrikli (2022 - günümüz)

Volvo EC40 (2021 - günümüz)

Kia Soul EV (2020 - 2025)

Mercedes-Benz EQA (2021 - günümüz)

Hyundai Kona Electric (2018 - 2023)

Kia E-Niro (2019 - 2022)

Listenin zirvesinde yer alan Kia EV3, yalnızca verimlilik değil, aynı zamanda genel performansıyla da dikkat çekiyor. Model, WhatCar? tarafından 2026 yılının en iyi elektrikli crossover’ı seçildi. Uzmanlar, Kia EV3’ün güçlü fiyat-performans dengesi, zengin donanım seçenekleri ve uzun menziliyle rakiplerinden ayrıldığını vurguluyor. Özellikle Long Range versiyonu, tek şarjla 604 kilometreye kadar ulaşabilen menziliyle sınıfında önemli bir avantaj sunuyor.