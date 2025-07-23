Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Nisan ayında emekli olduğu halde kayıtlı olarak çalışmaya devam eden kişi sayısı 2 milyon 139 bin 711’e ulaştı. Bu rakam, 2017 yılında 713 bin seviyesindeydi.

Toplam zorunlu sigortalı çalışan sayısı ise bir önceki aya göre 314 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 285 bin artarak 23 milyon 200 bin 498’e yükseldi. Emekli olup da çalışmaya devam edenler bu sayıya eklendiğinde toplam sayı 25 milyon 340 bin 209’a çıkıyor. Böylece kayıtlı çalışanların yüzde 8,4’ünü emekliler oluşturmuş oldu.

Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından emekli sayısındaki ciddi artış dikkat çekerken, bu grubun büyük bölümünün iş hayatına devam ettiği bildiriliyor. SGK uzmanlarına göre, kayıt dışı çalışan emeklilerin sayısının da oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan TÜİK verilerine göre Nisan ayı itibarıyla işsiz sayısı da 3 milyon 41 bin kişiye ulaştı. Ekonomistler, emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısındaki artışı, yüksek yaşam maliyeti ve yetersiz emekli maaşlarına bağlıyor.