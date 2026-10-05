Uluslararası yatırım ve vatandaşlık danışmanlık firması Global Citizen Solutions tarafından hazırlanan 2026 Emeklilik Endeksi açıklandı.

Küresel ölçekte yapılan değerlendirmede ilk 10 içerisindeki ülkelerin puanlarının birbirine oldukça yakın olduğu ve aralarındaki farkın 4 puanın altında kaldığı bildirildi. Avrupa bölgesi ilk 10 içinde 6 ülkeyle temsil edilerek sayısal üstünlüğünü korusa da zirve konumunu kaybetti.

Yapılan incelemelere göre emeklilik için dünya genelinde en avantajlı ülke Uruguay oldu.

Uruguay'ı Mauritius takip ederken, İspanya ise üçüncü sırada yer aldı. Sıralamada yer alan diğer Avrupa ülkeleri ve dünya genelindeki dereceleri şu şekilde listelendi:

İspanya: 3. sıra

Portekiz: 5. sıra

Letonya: 7. sıra

Andorra: 8. sıra

İtalya: 9. sıra

Yunanistan: 10. sıra

İSPANYA AVRUPA BİRİNCİSİ, PORTEKİZ GERİLEDİ

Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan İspanya, yaşam kalitesi kategorisinde dünya genelinde 5. sırayı elde etti. Ülkede başvuru sürelerinin 8 aya kadar çıktığı, vergilendirme kriterinde ise 46 program arasında son sırada kaldığı belirtildi.

Geçen yılın dünya lideri Portekiz ise vatandaşlık alma şartlarının zorlaşması nedeniyle 5. sıraya geriledi. AB dışından başvuranlar için vatandaşlık süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığı ülkede; emeklilik programı için aylık minimum gelir şartı 920 euro, başvuru süreci ise 2 yıla kadar uzayabiliyor.

VERGİ YÜKÜ VE AYLIK GELİR KRİTERLERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Değerlendirmede en yüksek ağırlığa sahip kriter yaşam kalitesi olurken; bunu hareketlilik, vatandaşlık, vergilendirme, başvuru süreçleri ve maliyetler takip etti. Ülkelerin mali şartları arasında belirgin farklar gözlemlendi:

Andorra: Yüzde 10 sınırındaki gelir vergisi ile servet ve miras vergisinin bulunmamasıyla avantaj sağlasa da 1 milyon euroluk yerel yatırım şartıyla endeksin en pahalı programı oldu.

Kıbrıs: Belirli koşullarda yüzde 5 vergi oranı ve 800 euronun altında aylık gelir şartı sunuyor.

Yunanistan: Aylık 3.500 euro gelir şartı arıyor.

Genel Kapsam: Programlar arasındaki aylık gelir şartı Nikaragua'da 600 euronun altındayken Bahreyn'de 9 bin euronun üzerine çıkıyor.

VATANDAŞLIĞA GEÇİŞ SÜRELERİ VE BÖLGESEL AVANTAJLAR

İncelemeye konu olan 24 programda 5 yıl içinde, 17 programda ise 6 ila 10 yıl arasında vatandaşlık başvurusu imkanı tanınıyor. Güney Amerika ülkeleri daha kısa vatandaşlık süreçleriyle öne çıkıyor; süre Arjantin'de yaklaşık 2 yıl, Uruguay ve Paraguay'da ise 3 yıl olarak uygulanıyor.

Buna karşın Andorra'da vatandaşlık süreci 20 yılı bulurken; Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda ve Bahreyn'de emeklilik vizeleri üzerinden doğrudan vatandaşlık yolu bulunmuyor. Ayrıca incelemeye dahil edilen 11 ülkenin çifte vatandaşlığa izin vermediği kaydedildi.

Endeks verilerine göre Avrupa bölgesi yaşam kalitesi ve hareketlilik imkanlarında; Amerika kıtası uygun maliyet ve vergi kolaylıklarında ön plana çıkarken, Mauritius Afrika'da, Birleşik Arap Emirlikleri ise Orta Doğu'da bölgesel olarak öne çıkan programlara sahip.