İngiltere merkezli yaşam ve gayrimenkul platformu Your Overseas Home tarafından yapılan son çalışma, emekliler için yerleşimi en zahmetsiz ülkeyi ortaya koydu.

POPÜLER ROTALAR ZİRVEYİ KAPTIRDI

Akdeniz denince herkesin aklına gelen ilk tercihler bu kez zirveyi kaptırırken, uzman analizleri hedefin yönünü tamamen değiştirdi.

Şirketin kıdemli editörü Chris Nye, yaklaşık 172 bin İngiliz vatandaşına ev sahipliği yapan bu sürpriz ülkenin İngiltere’ye kıyasla %20 daha ucuz olduğunu belirtti. Ortaya çıkan veriler, yurt dışında yaşamayı değerlendiren Türk vatandaşları ve gurbetçiler için de son derece dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

GİDER KALEMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Söz konusu ülkede günlük yaşam harcamaları incelendiğinde, Birleşik Krallık bazlı verilere göre şu oranlar öne çıkıyor:

Süpermarket Alışverişi: %24 daha ucuz

Dışarıda Yemek: %35 daha ucuz

Ev İşletme Giderleri: %9 daha düşük

Ulaşım: %3 daha pahalı

Portekiz, İspanya ve İtalya ile birlikte Avrupa'da emeklilerin en çok tercih ettiği dört ülke arasında yer alan Fransa, genel uygun fiyat sıralamasında bu grubun sonlarında yer alsa da sunduğu bürokratik ve sosyal kolaylıklarla listenin zirvesine yerleşiyor.

MÜSTAKİL YAŞAM İÇİN BÖLGE SEÇİMİ VE FİYATLAR

Gayrimenkul uzmanı Chris Nye, Güney Batı Fransa’daki Nouvelle-Aquitaine bölgesinde 100.000 € (yaklaşık 87.000 £) seviyesinde müstakil kır evleri satın almanın mümkün olduğunu ifade ediyor. Türkiye'deki büyükşehir ve tatil beldelerindeki konut fiyatlarıyla kıyaslandığında bu bütçeler alternatif bir seçenek sunuyor.

Bölgesel Uyarı: Normandiya ve Bretonya gibi kuzeybatı bölgelerinde yerel halkın ve Parislilerin yüksek talebi nedeniyle gayrimenkul alımında fiyat rekabeti yaşanıyor.

BAŞVURU VE İKAMET KOŞULLARI

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden bölgeye emeklilik amacıyla yerleşmek isteyenlerin karşılaması gereken yasal kriterler ise şunlar:

Gelir Beyanı: Kişi başı yıllık en az 14.900 £ (emekli maaşı veya düzenli gelir) belgelenmelidir.

Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortası veya geçerli sağlık hakkı belgesi (S1) sunulmalıdır.

Oturum Süreci: İlk aşamada 1 yıllık Uzun Süreli Vize alınır. Ülkede 8 ay ikamet edildikten sonra her yıl yenilenen ikamet iznine başvuru yapılır.