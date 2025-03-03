TES'in Temel Amacı: Gelir Kaybını Azaltmak

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanların emeklilik sürecinde karşılaşabilecekleri gelir kaybını en aza indirmeyi ve mevcut yaşam standartlarını koruyabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, bireysel tasarrufların artırılmasıyla birlikte ekonomiye uzun vadeli katkı sunması bekleniyor.

Devletin %30'luk Katkısı Sistemi Cazip Hale Getiriyor

TES'in en dikkat çekici yönlerinden biri, devletin sağlayacağı %30’luk katkı teşviki. Bu destek, çalışanların sisteme ilgisini artırırken, uzun vadede daha fazla birikim yapmalarını teşvik edecek.

Sistemden Çıkış Zorlaşıyor, Kısmi Kullanım İmkanı Tanınıyor

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TES’ten tamamen çıkışın mümkün olmayacağını belirtti. Ancak, bazı özel durumlar için kısmi para çekme imkanı sunulacak. Evlilik, konut alımı, eğitim giderleri veya doğal afet gibi özel ihtiyaç durumlarında, birikmiş fonun yarısına kadar çekim hakkı tanınacak.

TES Ne Zaman Hayata Geçecek?

Emin Yılmaz’ın açıklamalarına göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2025 yılının son çeyreğinde uygulamaya geçmesi planlanıyor. Bu süreç, çalışanlara emeklilik planlarını yeniden gözden geçirme ve sisteme dahil olma fırsatı sunacak.

Sistemin detayları ve yasalaşma süreci ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, emeklilikte ikinci maaş fırsatı sunacak bu yeni modelin ekonomik ve sosyal hayata önemli katkılar sağlaması bekleniyor.