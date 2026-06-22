Almanya’da hükümet tarafından görevlendirilen uzman komisyonunun hazırladığı reform paketinin bu hafta içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu reform paketiyle ülkedeki sosyal güvenlik yapısının demografik değişimlere otomatik olarak uyum sağlaması hedefleniyor.

MAAŞLARDAN EK KESİNTİ YAPILACAK

Reform önerileri kapsamında, çalışanların brüt ücretlerinden yüzde 2'ye varan oranlarda kademeli bir ek emeklilik katkısı ödenmesi planlanıyor. Toplanacak olan bu kaynakların, kamuya ait bir yatırım aracı vasıtasıyla sermaye piyasalarında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Böylelikle sistemin gelecekte sadece çalışanların prim ödemelerine değil, aynı zamanda bu yatırımlardan elde edilecek getirilere de dayanması amaçlanıyor.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, katkı paylarının bir kısmının sermaye piyasalarına yönlendirilmesi hususunda koalisyonun daha önce şirket destekli emeklilik fonlarına benzer modeller üzerinde çalıştığını ifade etti. Çalışma Bakanı Baerbel Bas da komisyonun sunduğu bu genel önerilere destek verdiğini açıkladı.

ERKEN EMEKLİLİK SONA ERİYOR, YAŞ SINIRI YAŞAM SÜRESİNE BAĞLANIYOR

Pakette yer alan önemli maddelerden biri, Almanya'da mevcut durumda yaygın biçimde uygulanan erken emeklilik imkanının kaldırılmasıdır. Hükümet, iş gücü piyasasında kalış süresini uzatarak sosyal güvenliğin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Yeni modelde emeklilik yaşı, ortalama yaşam beklentisindeki artışa paralel olarak kademeli şekilde yükselecek. Yaşam beklentisinde gerçekleşen her bir yıllık artışın, gelecekte emekli olacak bireyler için yaklaşık sekiz aylık ek bir çalışma süresine karşılık gelmesi planlanıyor.

70 YAŞ TARTIŞMASI ÖTELENDİ

Kamuoyunda sıkça tartışılan "emeklilik yaşının doğrudan 70'e çıkarılması" önerisi ise reform paketinde doğrudan yer almıyor. Ancak yaşam beklentisine bağlı kademeli artış mekanizması nedeniyle, emeklilik yaşının uzun vadede yükselmeye devam edeceği belirtiliyor. Bu durum, 70 yaş sınırına dair nihai tartışmaları ortadan kaldırmasa da uygulamanın hayata geçmesini uzun yıllar ötelemiş görünüyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Düşük doğum oranları ve artan yaşam süresi nedeniyle Avrupa'nın en büyük emeklilik yüklerinden biriyle karşı karşıya olan Almanya, bu reformla diğer Avrupa ülkelerine de örnek oluşturabilecek bir yapı kurmak istiyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Maliye Bakanı Lars Klingbeil, bu geniş kapsamlı ekonomik reform paketini parlamentonun temmuz ayındaki yaz tatili dönemine girmesinden önce kabineden geçirerek yasalaştırma sürecini hızlandırmayı hedefliyor.