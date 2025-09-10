Orta Vadeli Program kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüştürülmesi planlanıyor. İşçi ve işverenden yapılacak kesintilerle yürütülecek sistem, emeklilere destekleyici gelir sağlamayı hedefliyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, emekli aylıklarının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, “Emeklilerin refahının korunması sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle yalnızca emekli aylıklarıyla sağlanamayabiliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de mevcut emeklilik sistemini destekleyici bir tasarruf programı olacak” dedi.

YAŞ KADINLARDA 58 ERKEKLERDE 60 OLACAK

Katılımın zorunlu olacağı sistemde, çalışanların ödedikleri primleri kullanabilmeleri için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanacak.

YÜZDE 30 DEVLET KATKISI EKLENECEK

İşçi ve işverenden yapılacak kesintilere yüzde 30 devlet katkısı da eklenecek. Daha önceki programda yüzde 3 olarak öngörülen kesinti oranı için ise yeni düzenlemede henüz net bir rakam açıklanmadı.

2026'NIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE UYGULANACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2026 yılının ikinci çeyreğinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.