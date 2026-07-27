Cem YILDIRIM

Yıllarca çalışıp değer üreten milyonlar, emeklerinin karşılığını alamadığı gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı için çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. 60 yaşın üzerindeki 10 binlerce emekli çalışmaya devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verileriyle yapılan incelemede, emeklilerin çalışma yaşamına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Bu sonuç, Türkiye’deki emekliliğin son yıllarda ekonomik zorluklar nedeniyle ‘zorunlu çalışmaya’ dönüştüğünü gözler önüne serdi.

65’TE YÜZDE 34 ARTIŞ

Emekli derneklerinin yaptığı tespitlere göre 60 yaş ve üzerindeki sigortalı işçi sayısı 2016 yılında 71 bin 375 iken, 2025 yılında 124 bin 257’ye yükseldi. Böylece 60 yaş ve üzeri çalışan emekli sayısında son 10 yılda yüzde 74’lük bir artış yaşandı.

2016-2025 yılları arasında 65 yaş ve üzerindeki ücretli çalışan sayısı da 18 bin 660’tan 24 bin 983’e çıkarak yüzde 34 arttı. Yüksek enflasyon, emekli aylıklarının erimesi, gelir dağılımındaki bozulma emeklileri çalışmaya mecbur bırakıyor.

Aldıkları maaş ile geçinemeyen 60 yaş üzeri binlerce emekli Türkiye İş Kurumu aracılığıyla iş arıyor, emeklilerden iş bulabilenler mecburen çalışmaya devam ediyor. SGK verileri, emekliliğin giderek gelir güvencesi sağlayan bir hak olmaktan uzaklaşıp, çalışma zorunluluğu getiren bir döneme girdiği vurgulandı. SGK Başkanı Raci Kaya, Ekim 2025’te yaptığı açıklamada emekli maaşlarının düşüklüğünü “Emeklilerin uzun yaşamasına” bağlamış, bu ifadeler büyük tepki çekmişti.

Yoksulluğun nedeni uzun yaşammış

SGK Başkanı Raci Kaya, Ekim 2025’te yaptığı açıklamada emekli maaşlarının düşüklüğünü “Emeklilerin uzun yaşamasına” bağlamış ve “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78’e çıktı. Türkiye’de prim ödeme süresi 20 yıl, Avrupa’da ise 40 yıl ve bu fark sistemi zorlayıcı hale getiriyor” demişti. 11 Ağustos 2023’de SGK Genel Müdürlüğü görevine atanan Kaya’nın bu sözleri tepki çekmiş ve Şubat 2025’te görevden alınmıştı. Yaklaşık 17 milyon emekliden 5 milyon 100 bini en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 lira alıyor. Son verilere göre açlık sınırı 35 bin 759 lira ve en düşük emekli maaşı bunun altında kalıyor.