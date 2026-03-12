Türkiye’de emeklilik sistemi ve emekli maaşları gündemdeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Kurumu sahte sigorta ve hatır sigortası uygulamalarına karşı denetimlerini artırdı. Kurum, özellikle fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilerin tespit edilmesi için kapsamlı incelemeler yürütüyor.

Uzmanlara göre yeni dönemde denetimlerde dijital veri analizi ve yapay zekâ destekli sistemler kullanılıyor. Bu sistemler, şüpheli sigorta bildirimlerini ve gerçeğe aykırı çalışma kayıtlarını hızlı şekilde tespit edebiliyor.

SON 5 YILDA 650 BİN EMEKLİLİK İPTAL EDİLDİ

SGK verilerine göre son 5 yıllık süreçte yapılan incelemelerde fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği belirlenen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi iptal edildi.

Denetimlerde özellikle tabela şirketleri, kısa süreli sigorta girişleri ve gerçekte çalışılmayan iş yerlerinden yapılan bildirimler mercek altına alınıyor. Hileli olduğu belirlenen sigorta primleri sistemden silinirken, bu primlere dayanarak bağlanan emeklilikler de geçersiz sayılıyor.

e-DEVLET HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ “K, Ş, S” KODLARINA DİKKAT

Uzmanlar, vatandaşların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü düzenli kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor. Sistem üzerinde görülebilen bazı harf kodları inceleme sürecine işaret ediyor.

K (Kontrollü): İş yerinin SGK tarafından inceleme altında olduğunu gösteriyor.

Ş (Şüpheli): Sigorta bildiriminde usulsüzlük şüphesi bulunduğunu ifade ediyor.

S (Sahte): İşlemin sahte olduğunun kesinleştiğini gösteriyor ve ilgili primler iptal ediliyor.

Uzmanlara göre özellikle “S” kodu, emekliliğin iptal edilmesi ve diğer yaptırımların uygulanması açısından en kritik durum olarak değerlendiriliyor.

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ İSTENEBİLİYOR

Denetimler sonucunda hileli şekilde emekli olduğu belirlenen kişiler için yalnızca emeklilik iptali uygulanmıyor. SGK, bugüne kadar ödenen emekli maaşlarını ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep edebiliyor.

Yetkililer, geri ödeme tutarlarının bazı durumlarda yüksek meblağlara ulaşabildiğini belirtiyor. Sürecin haciz işlemlerine ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla açılabilecek davalara kadar uzanabildiği ifade ediliyor.

“HATIR SİGORTASI” KONUSUNDA UYARI

Uzmanlar, fiilen çalışılmayan bir iş yerinde sigortalı görünmenin ciddi hukuki sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle emeklilik için yasal seçeneklerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

SGK’nın denetimlerini artırarak sürdürmesi beklenirken, vatandaşlara e-Devlet kayıtlarını düzenli kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlara başvurmaları tavsiye ediliyor.