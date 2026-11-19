Kırklareli'nde yaşayan emekli Altan ve Nuray Bölükbaşı çifti, hobi olarak başladıkları salep yetiştiriciliğini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Küçük bir alanda başladıkları üretimi 3 yılda önemli ölçüde artıran çift, gelecek yıl ticari üretime geçmeyi planlıyor.

20 METREKAREDE BAŞLADILAR, HEDEFİ BÜYÜTTÜLER

Kırklareli'nde yaşayan 61 yaşındaki Altan ve 59 yaşındaki Nuray Bölükbaşı, emeklilik dönemlerini değerlendirmek amacıyla salep yetiştiriciliğine yöneldi. 2024 yılında 20 metrekarelik alanda üretime başlayan çift, ilk hasatta 4 kilogram salep elde etti.

Üretim alanını 2025 yılında 40 metrekareye çıkaran Bölükbaşı çifti, bu kez 12 kilogram ürün aldı. Bu yıl ise ekim alanını 130 metrekareye yükselten çift, sezon sonunda 90 kilogram mahsul elde etmeyi bekliyor.

2 YILDIR TOHUM ISLAHI YAPIYORLAR

Salep yetiştiriciliğine eşinin merakı üzerine başladıklarını anlatan Altan Bölükbaşı, üretimin zahmetli olmasına rağmen kendilerine keyif verdiğini belirtti. Salebin hem kış aylarında sıcak içecek hem de yaz aylarında dondurma üretiminde kullanılan değerli bir ham madde olduğunu ifade eden Bölükbaşı, tohum maliyeti ve işçilik nedeniyle başlangıçta küçük bir alanda üretim yaptıklarını söyledi.

İki yıldır tohum ıslahı üzerinde çalıştıklarını aktaran Bölükbaşı, "Burada 2 yıldır tohum ıslahına devam ediyoruz. Aldığımız tohumları toprağımıza ve iklimimize uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bahçemizin tamamına ekerek artık ticari kazanç sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

BEBEK GİBİ BAKIM İSTİYOR

Salep yetiştiriciliğinde bakım ve hasat döneminin de büyük önem taşıdığını belirten Bölükbaşı, hasadın haziran ayının 10'undan sonra yapıldığını anlattı. Hasadın ardından toprak sürülerek havalandırılıyor ve gübreleniyor. Eylül ayına kadar dinlendirilen toprak, ekim döneminde yeniden üretime hazırlanıyor.

Yumruların yaklaşık 10 santimetre aralıklarla dikildiğini belirten Bölükbaşı, yetiştirme sürecinde düzenli ot temizliği yapıldığını ve bitkilerin kış şartlarından korunması için malçlama ve tül uygulandığını kaydetti.

Ürünün hassas bir bakım gerektirdiğini vurgulayan Bölükbaşı, "Bebek gibi bakım isteyen bir ürün. Tek tek temizlemeniz, bakım yapmanız gerekiyor. Şu an 130 metrekare civarında ekili alanımız var. Çünkü her tarafı ekemiyorsunuz, arada gezip dolaşmaya yer bırakmak zorundayız. Amacımız 250-300 metrekare alanı ekip biçmek. Bu da büyük ihtimalle önümüzdeki yıl tamamıyla gerçekleşecek. Bir yumru ektiğimiz zaman yanında 2, 3 ya da 4 yumru oluyor. O ürünün cinsine göre veya tohumun kalitesine göre değişiyor. Şu an bahçemizin yarısı bizim kendi tohumumuz. Kendi tohumlarımızı artırıp, üretim alanımızı da artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.